Ane Marcelle do tiro com arco conquista mais uma vaga para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil conquistou neste sábado mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão em julho deste ano. No tiro com arco, Ane Marcelle se classificou após vaga nas semifinais do Pan-Americano da modalidade, que está sendo disputado em Monterrey, no México.

Apesar da final do evento ainda não ter sido realizada, a jovem de Maricá, Rio de Janeiro, já garantiu o mais importante: estar entre as três melhores da competição, sem a presença de outra brasileira. Também validou a vaga a classificação do Canadá, com duas atletas à fase, sendo que só uma delas será elegível às Olimpíadas.

Ane Marcelle já conquistou, durante a semana, duas medalhas na competição. Ao lado das paulistas Marina Canetta e Ana Machado, ela foi bronze pelas equipes femininas. E, juntamente com Marcus D´Almeida, levou o ouro da equipe mista.

Vale lembrar que Ane Marcelle já representou o Brasil nos Jogos Rio 2016, quando, curiosamente, a modalidade foi disputada no sambódromo. Neta de sambista, ela conhece bastante o local, onde criança representava o Salgueiro como passista mirim nos desfiles de carnaval.

Globo Esporte