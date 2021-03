Após insistência de Renato, Grêmio fecha com lateral Rafinha

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)





O Grêmio voltou atrás da ideia de dar chance aos jovens formados no clube e fechou a contratação do lateral-direito Rafinha. O jogador de 35 anos atuou no Olympiakos, da Grécia, na última temporada, e quase acertou com o Flamengo nas últimas semanas. Mas seu futuro será mesmo em Porto Alegre. Graças a Renato Portaluppi.

O retorno do técnico na sexta-feira do recesso que recebeu junto dos jogadores titulares foi fundamental para o Grêmio ir atrás do lateral.

Na última segunda, o presidente Romildo Bolzan Júnior chegou a descartar a contratação. Segundo ele, em entrevista ao ge, o projeto de usar cada vez mais os jovens das categorias de base era prioridade.

- Conversamos (eu e Renato), mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas, desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza - garantiu Romildo.

Há algumas semanas, Renato falou por telefone com Rafinha para entender a situação do jogador, que tinha negociação em andamento com o Flamengo. Até mesmo alguns jogadores do Grêmio contataram o lateral à época. Renato sempre demonstrou o desejo de contar com ele.

Há exatamente uma semana, o Flamengo comunicou oficialmente que havia se retirado das negociações para repatriar Rafinha. A justificativa, segundo a direção flamenguista, foi o desacerto financeiro. No mesmo dia, o próprio jogador negou o motivo.

O Grêmio iniciou a temporada com a aberta intenção de dar chances a Vanderson na lateral direita. Acreditava que o lateral de 19 anos poderia assumir a titularidade, com Victor Ferraz na reserva. Leonardo Gomes, retornando de lesão, também pode virar opção.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, Rafinha rescindiu o contrato com o Flamengo em agosto de 2020 para retornar à Europa. Na Grécia, foram 22 jogos com a camisa do Olympiacos.

