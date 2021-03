Após suspensão por decreto, federação anuncia cancelamento do Campeonato Potiguar 2021

(Foto: Alexandre Lago)





A Federação Norte-rio-grandense de Futebol anunciou na tarde desta quinta-feira o cancelamento "definitivo" do Campeonato Potiguar 2021. A decisão teve o apoio dos oito clubes participantes da competição. Segundo o comunicado, a medida foi tomada devido ao "insucesso das inúmeras tentativas de sensibilização das autoridades públicas para a necessidade manutenção da competição".

O Campeonato Potiguar foi suspenso de 20 de março a 2 de abril, por força de decreto que estabeleceu medidas mais rígidas de isolamento social em todo o Rio Grande do Norte para conter o avanço da Covid-19. Somente atividades essenciais estão autorizadas a funcionar no estado - todas listadas em decreto - e o futebol não está entre elas.

O anúncio da FNF é feito um dia após a liberação por parte do governo para que ABC e América-RN retornem aos treinos, com argumento de que as equipes disputam competições regionais e nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol. No caso, Assu, Força e Luz, Globo FC, Palmeira, Potiguar e Santa Cruz de Natal seguiriam proibidos de treinar, pelo menos, até o dia 2 de abril.

"Os clubes do RN respeitaram as decisões proferidas, todavia, fomos surpreendidos com a recente deliberação do Governo do Estado, emitida através Nota Técnica assinada pelos secretários estaduais do Gabinete Civil e da Segurança Pública, onde foi aberta uma exceção para as equipes que estão disputando competições nacionais", diz trecho do comunicado da FNF.

A federação aponta que "diante do quadro de incerteza e da ausência, por parte do Governo do RN de um plano claro de retomada das atividades, aliadas às constantes decisões contraditórias e sem qualquer embasamento científico tomadas pelas autoridades públicas, não restou outra decisão, por parte desta FNF e dos clubes, se não a de cancelar o certame desse ano".

O Campeonato Potiguar foi paralisado sem a conclusão da quarta rodada - faltava o duelo entre ABC e Potiguar. O América-RN liderava a competição, com 10 pontos em quatro jogos, seguido por ABC e Globo FC.

Na nota técnica divulgada na quarta-feira, o governo reforçou que o "objetivo do Decreto Estadual foi o de evitar aglomerações de pessoas, por meio de restrições de atividades não essenciais, visando conter a propagação e a disseminação do novo coronavírus, contribuindo para a diminuição no número de infectados e de óbitos".

