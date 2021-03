Aston Martin apresenta carro verde e rosa com qual Sebastian Vettel tentará reagir na Fórmula 1

A Aston Martin revelou nesta quarta-feira o carro com o qual disputará o campeonato da Fórmula 1 em 2021. Com o verde escuro tradicional da marca e do automobilismo britânico e detalhes em rosa de um patrocinador, o modelo AMR21 será pilotado pelo tetracampeão Sebastian Vettel, que tentará reagir na carreira após uma fraca temporada na Ferrari, e pelo canadense Lance Stroll.

Até 2020, a equipe se chamava Racing Point, mas, após o dono Lawrence Stroll (pai de Lance) comprar a Aston Martin, o nome do time foi alterado - a montadora inglesa teve equipe na F1 em 1959 e 1960.

Como por regulamento as equipes terão de usar os mesmos carros de 2020 com alterações aerodinâmicas, o AMR21 nada mais é do que o chassis RP20 da Racing Point do ano passado. Este modelo, por sua vez, é tido por muitos como uma cópia do W10 da Mercedes de 2019, fruto da parceria técnica entre as equipes - a Racing Point perdeu15 pontos no Mundial de Construtores e foi multada por usar o mesmo duto de freio traseiro da Mercedes.

Resta saber se a Aston Martin será chamada de Mercedes Verde nas redes sociais como a Racing Point recebeu o apelido de Mercedes Rosa devido às cores da época. Fato é que em 2020 a Racing Point foi a quarta colocada no Mundial de Construtores, com direito a uma vitória de Sergio Pérez no GP de Sakhir e uma pole position de Lance Stroll na Turquia, sob chuva.

- Ainda estou com fome de vitórias, senão eu não estaria aqui. Obviamente são muitas corridas, mas, sim, vou correr para vencer. É um projeto muito emocionante, um novo começo, um novo capítulo também para mim, para o time inteiro. Estou muito ansioso, vencer de cara talvez seja ambicioso, mas definitivamente é o objetivo de todos. No passado, o time foi forte mesmo com recursos limitados, agora evidentemente as regras estão mudando um pouco - disse Vettel.

- É um novo capítulo da Aston Martin, extremamente emocionante, um grupo talentoso de pessoas, dos desenhistas na fábrica, as pessoas na pista todo dia, é muito empolgante - comentou Stroll.

Globo Esporte