Atletas se revoltam com diferença de tratamento entre mulheres e homens em torneio universitário dos EUA

March Madness é o nome dado ao popular mata-mata da liga de basquete universitária dos Estados Unidos. Nesta edição, os homens competem numa bolha montada em Indianápolis, no estado de Indiana, enquanto as mulheres jogam em San Antonio, no Texas. Mas as diferenças vão muito além do local do torneio, e a revolta das jogadoras viralizou nas redes sociais.

Imagens publicadas pelas atletas mostram a diferença de tratamento da NCAA, que organiza o evento, aos dois gêneros. No quesito alimentação, as atletas postaram imagens de legumes, purê de batata, uma carne não identificada, pão e um brownie. Ao comerem, relatam que as preparações são ruins. Em comparação, os homens tiveram acesso a uma maior variedade de pratos, como massas e carnes com aparência bem mais apetitosa.

As diferenças vão além. As mulheres receberam um kit com produtos como camisa, toalha, boné, guarda-chuva e garrafas d’água. Já o kit enviado aos homens possui todos estes itens customizados com a marca do March Madness, além de uma série de produtos de beleza e higiene.

A estrutura para os treinamentos também tem um abismo. O local destinado à preparação física e musculação das mulheres tem apenas um jogo de halteres e colchões para abdominais, enquanto o dos homens tem dezenas de aparelhos de musculação com barras, anilhas e pesos muito maiores.

Sedona Prince, da Universidade do Oregon, foi uma das atletas a denunciar as disparidades nas redes sociais. Em um vídeo, ao criticar a diferença sobre os locais para a musculação, ela relata ter ouvido da organização que o problema não foi falta de dinheiro, mas de espaço para montar uma estrutura melhor para as mulheres. Mas ela derruba este argumento mostrando que o salão é enorme e tem apenas mesas e cadeiras.

Globo Esporte