Atual campeão, Jiangsu é expulso da Superliga Chinesa

Atual campeão da Superliga Chinesa, o Jiangsu FC foi expulso da competição e não vai poder defender o título em 2021. A confirmação veio nesta segunda-feira, quando a Associação de Futebol da China (CFA) divulgou a lista dos 16 clubes que disputarão a próxima edição do campeonato.

O Jiangsu anunciou o encerramento de suas atividades no fim de fevereiro, devido à crise econômica de seu principal acionista, a empresa multinacional Suning. As dívidas do clube chegam a 500 milhões de yuan (cerca de R$ 535 milhões).

O companhia tentou encontrar em março um comprador para o clube, mas não conseguiu. O time também foi expulso da Liga dos Campeões da Ásia por não ter cumprido com suas obrigações financeiras.

De acordo com a associação chinesa de futebol, seis clubes foram reprovados para a próxima edição da Superliga Chinesa. O Jiangsu vai ser substituído pelo Cangzhou. As outras cinco equipes que serão "puxadas" virão da segunda e da terceira divisão do país.

O fechamento do Jiangsu é o principal retrato da decadência do futebol chinês. Ao todo, 16 clubes das três principais divisões entraram em colapso nos últimos 12 meses e foram desqualificados de competições por razões financeiras.

Teto salarial e redução de gastos mudam cenário do futebol na China e podem provocar debandada





Globo Esporte