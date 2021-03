Avião com time do Utah Jazz faz pouso forçado após choque com pássaros

A equipe do Utah Jazz passou por um susto e tanto na terça-feira. A caminho de Memphis para a partida contra os Grizzlies, o avião com todos os membros do time precisou fazer um pouso forçado minutos depois da decolagem após se chocar com pássaros. Por conta do incidente, a aeronave da companhia Delta teve problemas com um de seus motores e precisou retornar ao solo.

- Enquanto a aeronave estava decolando, houve um choque com alguns pássaros. O motor esquerdo parou de funcionar, e o piloto declarou emergência para voltar ao Aeroporto Internacional de Salt Lake. A aeronave pousou sem nenhum incidente - disse a companhia, através de um comunicado oficial.

Apesar do susto, toda a equipe desembarcou sem nenhum ferimento. No Twitter, Donovan Mitchell, o astro do time, agradeceu aos céus apenas com um emoji.

Após o susto, a companhia disponibilizou uma nova aeronave para a viagem. O Utah Jazz vai à quadra nesta quarta-feira. O time encara o Memphis Grizzlies às 21h (horário de Brasília).

Globo Esporte