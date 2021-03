Barcelona quer faturar € 100 milhões em vendas para buscar Haaland, diz imprensa espanhola

(Foto: Getty Images)





Eleito pela segunda vez presidente do Barcelona, Joan Laporta definiu seu principal alvo na próxima janela de transferências: Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Os jornais “Sport”, da Catalunha, e “Marca”, de Madri, noticiam que o atacante, de 20 anos, é a esperança dos catalães para montar uma equipe competitiva. No entanto, viabilizar a contratação não é uma tarefa simples para um clube que deve € 1 bilhão.

De acordo com os dois veículos, a nova diretoria do Barça considera que tirar Haaland do Borussia Dortmund deve custar por volta de € 100 milhões (R$ 664 milhões). O clube não tem esse dinheiro disponível. Pelo contrário. O time tem vários credores e dívida de curto prazo de € 730 milhões.

No entanto, tanto “Sport” quanto “Marca” noticiam que Laporta acredita ser possível fazer uma investida pelo promissor atacante se conseguir faturar o valor necessário para o negócio se vender alguns jogadores. Os nomes citados foram do goleiro brasileiro Neto, o zagueiro Umtiti, o lateral Junior Firpo, o volante Pjanic, o meia brasileiro Coutinho, e os atacantes Griezmann e Braithwaite.

O Barça reconhece que será impossível negociar Coutinho e Griezmann por valores próximos ao desembolsado pelo clube catalão para tirá-los do Liverpool e Atlético de Madrid, respectivamente. Ambos custaram € 265 milhões.

Haaland tem vínculo com o Borussia Dortmund até 2024, mas, segundo o jornal “Bild”, o contrato do norueguês prevê que ele pode deixar o clube por € 75 milhões de euros (R$ 498 milhões) ao final da temporada 2020/21.

A nova diretoria do Barcelona planeja se desfazer de alguns jogadores que pesam na folha salarial do clube, mas não têm tido bom aproveitamento. A tentativa de montar uma equipe mais competitiva também passa pelo desejo de convencer Lionel Messi a ficar no clube. O camisa 10 tem contrato apenas até junho deste ano.

O Barça também deve buscar nomes que estejam em fim de contrato. O jovem zagueiro espanhol Eric García e o atacante Kun Agüero, ambos do Manchester City, o zagueiro e lateral do Bayern Alaba, o atacante Depay, do Lyon, e o meio-campista Wijnaldum, do Liverpool, estão entre os alvos da equipe.

