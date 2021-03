Bélgica e Holanda podem criar uma liga conjunta a partir de 2025

Por Redação Blog do Esporte





A Bélgica e a Holanda podem criar, a partir de 2025, um campeonato conjunto de futebol. A ideia surgiu há dois anos, mas foi arquivada devido a pandemia da Covid-19. Os 18 times da Pro League belga aprovaram com unanimidade um acordo sobre “os rumos para o futuro” do futebol no país.

“Esta ambição de futuro baseia-se no respeito pelas aspirações desportivas dos principais clubes e na necessidade de estabilidade econômica para os outros clubes profissionais. Há um apoio unânime para concretizar a possibilidade do Beneliga e dar-lhe todas as oportunidades. A gestão da Pro League passará a ter um papel ativo nisso”, diz um comunicado da entidade que administra a liga de futebol da Bélgica.

Popularmente conhecida como “Beneliga”, a competição só teria início em 2025, quando os contratos atuais de transmissão televista dos dois países se encerram.

A ideia surgiu em 2019 quando cinco clubes belgas e seis clubes holandeses propuseram a criação da liga conjunta. Pelo lado da Bélgica, os clubes representantes foram Anderlecht, Brugge, Gent, Genk e Standard Liege e pelo lado da Holanda foram Ajax, AZ Alkmaar, FC Utrecht, Feyernood, PSV e Vitesse.

Um estudo elaborado pelos clubes mostrou que a criação da liga conjunta poderá aumentar as receitas totais do futebol nos dois países em cerca de 300 milhões de euros a 1,3 bilhão de euros. A ideia da liga foi discutida com a UEFA, mas logo rejeitada pelas associações de torcedores dos dois países, que estão preocupadas com viagens mais longas para os jogos fora de casa.