Betsul é o patrocinador oficial da plataforma de streaming “Paulistão Play”

O Betsul (https://www.betsul.com) melhor site de apostas esportivas da América do Sul, em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), fecha patrocínio do streaming “Paulistão Play”. Lançado na última sexta-feira (22), o aplicativo transmitirá todos os jogos online do campeonato da série A2 e A3. A marca ainda promove a promoção "ESPECIAL200": com bônus de 200% no depósito, com valor de bônus limitado a R$240. Válida no período de 25/02/2021 a 07/03/2021, para todos os usuários cadastrados no site do Betsul, com limite de 1 bônus por cliente.

O aplicativo já está disponível para download nas plataformas Android e IOS. Ao se cadastrar no Paulistão Play, o torcedor terá acesso ao vivo a todos os jogos do campeonato com a cotação das odds em tempo real, além de notificações de “oportunidade de aposta” sempre que uma odd estiver muito quente. O app também conta com notícias exclusivas dos bastidores e produções inéditas da FPF TV.

Segundo o CEO do Betsul, Fernando Rivas, investir no mercado digital se tornou de extrema importância no mundo esportivo neste período de pandemia. “Com muito esforço e trabalho, conseguimos seguir com o objetivo de ampliar cada vez mais a exposição do Betsul no Brasil e consolidar a marca entre os maiores players atuantes no país, criando engajamento e espaços de troca com o torcedor e público geral.” E Rivas completa dizendo: “É um orgulho cada parceria, cada família nova que abraçamos. Mas, esta com certeza estamos muito entusiasmados e vibrantes”.