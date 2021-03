Botafogo domina Fluminense, vence por 2 a 0 em casa e é campeão carioca feminino

Superior em grande parte do clássico, o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Nilton Santos, e levantou a taça do Campeonato Carioca Feminino. Os gols foram marcados por Káren, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Vivian, aos 16 da etapa final.

O Botafogo agora terá folga para virar o foco para outra competição, a mais importante da temporada. No dia 18 de abril, o time alvinegro estreia contra o Bahia na Série A1 do Brasileirão. A princípio, o primeiro jogo seria no dia 28 de março, mas a CBF adiou o início do campeonato.

Desfalcado na final do Estadual, o Fluminense tem outra decisão neste sábado, mas pelo Brasileirão Feminino Sub-18. As tricolores entram em campo no Beira-Rio, às 21h30, para enfrentar o Inter. O Flu venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O jogo

Após equilíbrio nos primeiros minutos, o Botafogo dominou o primeiro tempo da decisão, trabalhando a bola principalmente pelo lado direito, com Mylena, Vivian e Kamilla. A aposta do Fluminense era pressionar a saída de bola adversária, e assim conseguiu as únicas chances no ataque, com Lene e Michelle tentando construir o jogo também pela direita.

O Bota sofreu um baque aos 33 minutos, com Kamilla deixando o campo após falta dura no campo de defesa. A camisa 11 sofreu uma entorse no tornozelo direito. Mas o time de Glaucio Carvalho seguiu propondo o jogo em casa e com postura ofensiva. Brenda foi parada duas vezes nas principais chances do Bota, mas a zagueira Káren não perdoou quando a bola passou pela goleira Luana e a defesa falhou após cobrança de escanteio e mandou para as redes aos 47 minutos.

Foi um jogo duro e tenso nos minutos finais, com distribuição de cartões amarelos e muitas faltas. Com o Flu pouco ativo no ataque, a goleira Rubi foi espectadora, e a vantagem no intervalo foi de quem jogou melhor a etapa inicial.

O intervalo fez bem ao Fluminense por alguns minutos, que voltou melhor para o segundo tempo e, em pouco tempo, chegou mais vezes ao gol de Rubi do que em toda a primeira etapa. Rayane, Leticia e Dani Serrão incomodaram num primeiro momento, mas goleira alvinegra foi mais eficiente.

A euforia não durou muito, e o Botafogo logo recolocou a bola no chão e os ânimos no lugar para retomar o controlo do clássico. A tranquilidade veio de fato aos 16 minutos, com Vivian cobrando falta muito bem e ampliando o placar. A goleira Luana mais uma vez não foi bem e acabou substituída.

Daí em diante, Rubi voltou a assistir à partida, e o Bota dominou o Flu aproveitando dos espaços para chegar à frente. Time se mostra bem treinado por Glaucio Carvalho, que vem de excelente trabalho na temporada passada, quando levou o clube à primeira divisão do Brasileirão.

Káren teve sua importância na partida. Além de segura defensivamente, a zagueira abriu o placar após jogo difícil no primeiro tempo. Mas Vivian aparece com destaque. A camisa 10, bem participativa, é a personagem dos clássicos e costuma ser decisiva contra os rivais, como aconteceu neste sábado. Além das autoras dos gols, Brenda merece ser mencionada. A camisa 7 foi a válvula de escape do Botafogo, principalmente quando o time tinha dificuldade de criar as chances na etapa inicial.

Inspiração para o clássico de domingo?

As meninas foram acompanhadas de perto pelos jogadores profissionais do Botafogo. A vitória alvinegra diante do Fluminense é inspiração na véspera do primeiro clássico do time masculino na temporada 2021: neste domingo, o Bota enfrenta o Vasco, às 18h, em São Januário, pelo Estadual.

Globo Esporte