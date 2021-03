Brasil supera a Coreia do Sul no pré-olímpico de handebol e segue na briga por vaga nas Olimpíadas

O Brasil segue firme na briga por uma vaga no torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. Neste sábado, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 30 a 24 para ficar bem perto de um dos dois postos em disputa no pré-olímpico de Podgorica, em Montenegro. O Brasil vai decidir a classificação em um duelo contra o Chile, neste domingo, às 13h30 - o ge acompanha em Tempo Real.

Com a vitória sobre os asiáticos, o Brasil se recuperou da goleada sofrida diante da favorita Noruega na estreia. A seleção já sobe para a segunda posição do quadrangular, superando a Coreia do Sul no critério de desempate do confronto direto.

A vaga em Tóquio pode sair até com uma derrota diante do Chile, que perdeu da Coreia na primeira rodada. Mas o Brasil só quer fazer uma conta: somar uma vitória contra o rival sul-americano para não depender de combinação de resultados. Apenas tropeços da favorita Noruega podem complicar a situação brasileira.

A Coreia do Sul tinha apostado em esconder o jogo. Enviou uma equipe sub-23 ao Mundial do Egito, em janeiro, para ficar treinando em seu país. Até deu certo contra o Chile, mas não foi o suficiente para bater o Brasil.

A seleção brasileira mostrou superioridade, com uma forte defesa e boa variação no ataque, ora apostando nos pontas, ora nos armadores. A vantagem poderia ser ainda maior não fosse as seguidas falhas de finalização de arremessos. Chiuffa foi o artilheiro da partida, com sete gols. Também fizeram gols: Leo Dutra (4 gols), Rogério (3), Haniel (3), Gustavo (3), Vini (3), João Pedro (2), Felipe Borges (2), Henrique Teixeira (1), Pacheco (1) e Guilherme Torriani (1).

Já estão classificados para Tóquio: Japão, Dinamarca, Espanha, Argentina, Egito e Bahrein. As outras seis vagas são definidas em três pré-olímpicos mundiais. O que o Brasil está com Noruega, Coreia do Sul e Chile. Outro na França com os franceses, Croácia, Tunísia e Portugal. E o último com Alemanha, Suécia, Eslovênia e Argélia.

O JOGO

Precisando da vitória, o Brasil começou o jogo com todo gás. Montou uma defesa forte e mudou seu estilo de ataque, passando a utilizar mais os pontas. Chiuffa correspondeu e virou bolas. A seleção brasileira rapidamente abriu 4 a 1. Só que aos poucos a Coreia foi se encontrando no jogo no embalo do goleiro Jaeyong Park, que fechou o gol. O time asiático também se aproveitou de uma sequência de erros do Brasil para virar o placar (6 a 5).

O Brasil então começou a rodar mais o time. Deu certo. O Brasil voltou a defender muito bem. O goleiro Bombom até defendeu uma cobrança de sete metros. O Brasil conseguiu virar e abrir vantagem. No fim do primeiro tempo, Jeong Yi Kyeong, artilheiro da Coreia na vitória da estreia contra o Chile, fez uma falta muito dura em Felipe Borges quando o ponta arremessava. Cartão vermelho para o coreano. Aí o Brasil desgarrou e chegou a ter cinco gols de vantagem, mas os coreanos tiraram um gol de diferença antes do intervalo: 13 a 9.

O Brasil manteve o ritmo no segundo tempo e colocou no jogo seus meias e centrais. Haniel, Gustavo, João e Pacheco guiaram o time. A Coreia só voltou ao jogo depois que o Brasil tomou duas exclusões de dois minutos quase que simultâneas. Não o suficiente para ameaçar uma virada. O meia Leo Dutra saiu do banco para dar novo gás com arremessos potentes, e o Brasil chegou a abrir sete gols de vantagem (24 a 17). A Coreia do Sul acelerou o ritmo nos minutos finais, mas o Brasil soube colocar freio nos asiáticos. Erros seguidos de finalização dos brasileiros permitiram que os asiáticos diminuíssem a diferença, mas dois gols no minuto final colocaram o Brasil em boa situação para selar a vitória: 30 a 24.

Globo Esporte