Após Harden, Brooklyn Nets anuncia reforço de Blake Griffin até o fim da temporada da NBA

Vice-líder da Conferência Leste da NBA, o Brooklyn Nets retornou da pausa do All-Star Game com um reforço para a segunda metade do campeonato. O ala-pivô Blake Griffin, de 31 anos, assinou com a franquia de Nova York até o fim da temporada 2020/2021 após ser dispensado na última semana pelo Detroit Pistons. Lembrando que os Nets agora têm em seu plantel nomes estrelados como Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden - este último reforço desta temporada.

Número 1 no Draft de 2009 e calouro do ano da NBA em 2010/2011 (devido a lesões), Griffin passou a maior parte de sua carreira no Los Angeles Clippers, franquia pela qual se destacou nos últimos anos da liga sobretudo ao conduzir a equipe aos playoffs e faturar dois títulos na Divisão do Pacífico, em 2013 e 2014.

O ala-pivô transferiu-se para o Detroit Pistons em 2018, mas sofreu com um histórico de lesões que derrubaram suas médias e ofuscaram sua passagem pela Little Caesars Arena. Em Detroit, Griffin disputou apenas 18 jogos na temporada 2019/2020, ausentando-se das quadras por meses após uma cirurgia no joelho esquerdo.

- Tenho certeza que ele quer vencer e ter uma oportunidade de jogar por minutos significativos, e suponho que essas sejam algumas das razões pelas quais ele veio. Conhecemos o Blake atlético e saltador, mas desde os últimos dois anos, ele vem arremessando um pouco melhor e pode ser uma grande contribuição para esta equipe - disse James Harden, que também reforçou os Nets em 2021.

Somando médias de 24.5 pontos, 7.5 rebotes e 5.4 assistências em seu auge pelos Pistons, Blake Griffin possui seis aparições no All-Star Game e será mais um reforço dos Nets após a pausa do campeonato, que passará a contar de forma definitiva também com Reggie Perry, que vem da G-League, e Nic Claxton e Jeff Green, que se recuperam de lesões.

Após a pausa do All-Star Game, o Brooklyn Nets volta a jogar contra o Boston Celtics, nesta quinta-feira, valendo a vantagem na classificação do Leste da equipe de Jayson Tatum e Jaylen Brown sobre o quinto colocado, o New York Knicks.

