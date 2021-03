Carlos Germano não é mais o preparador de goleiros do time profissional do Vasco

Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco









Carlos Germano não é mais o preparador de goleiros da equipe profissional do Vasco. O ídolo, de 50 anos, foi comunicado pelo departamento de futebol da decisão, mas pode seguir no clube em outra função. A informação foi publicada primeiramente pelo "Atenção, Vascaínos".

Antes de assumir o cargo juntamente com a efetivação de Ramon Menezes, no fim de março do ano passado, Germano era o coordenador da preparação de goleiros da base vascaína.

Este foi a segunda passagem de Germano como preparador de goleiros do elenco profissional. A primeira deu-se entre 2009 e 2014, quando foi campeão da Copa do Brasil 2011 e da Série B 2009.

