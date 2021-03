CBF adia o início do Brasileiro Feminino por conta da pandemia e detalha tabela; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o início do Campeonato Brasileiro Feminino, passando a primeira rodada de 28 de março para 17 de abril.

Segundo a assessoria de imprensa, a mudança aconteceu por conta das medidas restritivas em diversos estados devido ao avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil. A entidade também detalhou a tabela das oito primeiras rodadas.

Atual campeão, o Corinthians estreia logo no dia de abertura da competição, um sábado, às 19h, contra o Napoli-SC, que chegou à elite após conquistar a segunda divisão.

Completam o dia Internacional x Santos, às 15h, e São Paulo x Grêmio, às 17h. Os outros times vão entrar em campo pela primeira vez no domingo.

A principal competição do calendário nacional de futebol feminino contará com 16 equipes e terá a mesma forma de disputa da temporada passada: uma primeira fase de turno único, com os oito melhores avançando para o mata-mata.

O torneio terá uma pausa ao fim da primeira fase por conta da realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho, e será retomado em agosto. As finais estão pré-programadas para acontecer entre 12 e 26 de setembro.

Os participantes deste ano são:

Real Brasília

Bahia

Botafogo

Napoli-SC

Minas Brasília

São José

Cruzeiro

Flamengo

Grêmio

Ferroviária

Internacional

Santos

São Paulo

Palmeiras

Avaí/Kindermann

Corinthians





Veja os duelos da primeira rodada





17 de abril

15h - Internacional x Santos

17h - São Paulo x Grêmio

19h - Corinthians x Napoli-SC





18 de abril

15h - Botafogo x Bahia

15h - São José x Avaí/Kindermann

15h - Flamengo x Minas Brasília

18h - Cruzeiro x Real Brasília

20h - Palmeiras x Ferroviária





