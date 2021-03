CBLOL 2021: paiN vence LOUD em virada inédita e vai às semifinais

(Foto: Bruno Alvares/Riot Games)





A paiN venceu a LOUD nas quartas de final do CBLOL 2021 com uma virada impressionante: depois de sair atrás por 2x0, os Tradicionais conseguiram encaixar uma ótima sequência e completaram a chamada "varrida reversa", que nunca havia acontecido na história dos Playoffs do CBLOL. A paiN avança para enfrentar o Flamengo nas semifinais.

O jogo

Domínio praticamente completo da LOUD no primeiro jogo. O time fez valer o first pick de Thresh logo nos minutos iniciais, com uma ótima jogada de Ceos garantindo o abate em cima de Luci e brTT. Destaque também para Mewkyo, que fez parte dos primeiros abates e se manteve ativo por todo o mapa, liderando a equipe em eliminações.

Muito atrás, a paiN optou por travar o covil do Dragão e evitar a Alma Infernal nas mãos da LOUD, mas a Tropinha derreteu a base com Jinx e Azir, garantindo o 1x0 na série.

O segundo jogo teve mais equilíbrio, com a paiN respondendo rápido ao First Blood da LOUD. As coisas começaram a desandar em uma briga pelo Arauto, onde a Tropa saiu com o objetivo e dois abates na conta. Os Tradicionais até conseguiam encontrar um ou outro pick-off, mas sempre gastando muito recurso.

No fim, a falta de engage em sua composição saiu cara para a paiN. brTT era explodido no começo de todas as lutas e a LOUD sempre saía com vantagem. Apesar de uma resistência bem digna em sua base, a paiN viu seus adversários abrirem 2x0.

A paiN resistiu à primeira partida decisiva em uma composição inusitada, brTT trouxe seu clássico Draven, que exerceu bastante pressão na rota inferior — o campeão até demorou pra conseguir seu primeiro abate, mas logo se tornou importantíssimo para a composição. Tinowns fazia chover no mapa inteiro, infernizando a Tropinha com as Bolhas da Zoe .

A LOUD conseguiu responder em uma luta onde brTT foi pego desprevenido pelo Mordekaiser de Tay, mas os Tradicionais logo responderam e encaminharam a vitória.

O empate veio com uma excelente performance de Robo, que repetiu a Camille do jogo anterior — novamente respondida por um Mordekaiser. Mesmo saindo atrás na fase de rotas, o Topo conseguia distribuir vantagem para seus companheiros em todo o mapa (exatamente como ele disse em nossa entrevista especial).

A Tristana de brTT, que foi ineficiente no primeiro jogo, conseguiu encontrar vantagem dessa vez, também sendo decisiva nas lutas. Com vantagem em praticamente todos os aspectos do jogo, a paiN logo fechou o jogo e forçou a quinta partida.

No jogo decisivo, a paiN saiu muito na frente com Cariok atropelando Tay na rota superior; os Tradicionais construíram boa vantagem mas foram respondidos por uma ótima luta da LOUD, que sacramentou um Triple Kill justamente de Tay.

Sem se entregar, Tay conseguiu mais um Triple Kill e freou um pouco os avanços da paiN. Ainda assim, os Tradicionais seguiam com pressão de mapa e dominavam em torres. Cariok e tinowns seguiam brilhando, e a paiN logo abriu a base adversária. Em uma briga pelo Barão, os Tradicionais garantiram um Ace e fecharam a série.

Globo Esporte