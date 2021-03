Classificado para as Olimpíadas, Caio Bonfim fatura 10º título da Copa Brasil de marcha atlética

(Foto: Wagner Carmo/CBAt)





Quarto colocado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e bronze no Mundial de 2017, Caio Bonfim abriu bem a temporada 2021. Ele confirmou o favoritismo e faturou seu 10º título da Copa Brasil de marcha atlética. Caio já tem índice para disputar os Jogos de Tóquio nos 20km, prova que venceu em Bragança Paulista neste domingo.

- Minha décima vitória. Nunca imaginei isso. Talvez esta foi a Copa do Brasil para que mais me preparei por causa da pandemia. Também foi uma das mais duras. Um nível altíssimo. Minha esposa está grávida. Estou esperando meu segundo filho. Então estou muito motivado, estou muito feliz - disse Caio, que dedicou a vitória a esposa Juliana, ao filho Miguel e ao bebê que está por vir.

Caio travou um duelo duro com Matheus Correa. Só nos últimos quilômetros o favorito arrancou e venceu com o tempo de 1h23m59s, 44 segundos à frente do adversário. Lucas Mazzo completou o pódio (1h31m22s). Os três estão classificados para a Copa Pan-Americana de marcha atlética, agendada para Guayaquil, no Equador, em maio.

- Foi um percurso novo, com muita curva. Não é uma prova rápida. É uma prova de colocação, mas às vezes a gente quer meter marca por conta das poucas provas que temos, por causa da pandemia. Foi uma prova legal de assistir - disse Caio, que espera ainda disputar uma prova na Espanha em junho antes dos Jogos de Tóquio.

A disputa feminina dos 20km, Érica Sena, que tem índice para as Olimpíadas, foi desfalque. Ela disputou uma prova de 35km no sábado em Macas, no Equador, e quebrou o recorde sul-americano da prova, que não faz parte do programa olímpico. Em Bragança Paulista, o título ficou para Viviane Lyra, com o tempo de 1h40m38s. Emily Pistor ficou com a prata (1h46m02s) e Elianay Pereira Barbosa com o bronze (1h47m11s).

- Tinha o objetivo de fazer uma prova bem tranquila. O objetivo era ser campeã e me classificar para a Copa Pan-Americana. Estou iniciando com o pé direito o ano olímpico. A partir daqui vejo o que tenho para melhorar. Com certeza as próximas provas serão mais fortes - disse Viviane.

Na prova de 10km feminina sub-20, Gabriela Muniz venceu e quebrou o recorde brasileiro da categoria, com o tempo de 48m41s.

Globo Esporte