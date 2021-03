COI apresenta logomarcas para Olimpíadas e Paralímpiadas de Inverno de 2026, na Itália

O Comitê Olímpico Internacional apresentou nesta terça-feira as logomarcas para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de 2026. Os Jogos serão disputados nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. O emblema escolhido, "Futura", foi definido em votação popular com mais de 870 mil votos - cerca de 75% foram para o vencedor.

Foi a primeira vez que a logomarca de uma edição dos Jogos Olímpicos foi escolhida por votação popular. Mais de 169 países participaram da escolha.

- Influenciado pelos temas do esporte, solidariedade e sustentabilidade, "Futura" ilustra um design dinâmico e moderno que reflete alguns dos valores fundamentais de seus Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno - disse Sari Essayah, presidente do Comitê dos Jogos.

As competições cobertas, como a patinação e o hóquei no gelo, serão realizadas em Milão, enquanto as competições ao ar livre, como o esqui, serão realizadas em um resort de Cortina. O megaevento será realizado entre os dias 6 de fevereiro e 22 de fevereiro de 2026.

Foi um processo longo, com início em 2016, e poucos interessados. Ao final, apenas Itália e Suécia permaneceram na disputa. Cinco dos sete interessados retiraram a candidatura. A edição de PyeongChang, na Coreia do Sul, realizada em 2018 custou cerca de US$ 13 bilhões. À época, as altas cifras preocuparam a população da Áustria, do Canadá, do Japão, da Suíça e da Turquia, fazendo com que os governos retirassem as candidaturas.

Será o retorno das Olimpíadas de Inverno à Europa justamente no país que recebeu pela última vez as competições, considerando que Turim foi sede em 2006. Pequim, na China, sedia o megaevento em 2022.

Globo Esporte