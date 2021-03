Com desempenho ruim e prejuízo de R$ 1,1 milhão, Cruzeiro chega a um ano de jogos sem torcida

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





Na quinta-feira, dia em que empatou com o São Raimundo-RR fora de casa, pela estreia da Copa do Brasil 2021, o Cruzeiro completou um ano do último jogo que fez com torcida no estádio. De lá para cá, assim como todos os outros clubes do Brasil, a Raposa acumulou um prejuízo de mais de R$ 1,1 milhão sem renda de bilheteria.

O último jogo foi no duelo de ida da terceira fase da própria competição nacional, diante do CRB, no Mineirão. O jogo de 11 de março de 2020 teve vitória alagoana por 2 a 0.

Desde então, o Cruzeiro não atuou mais com torcida, assim como os demais clubes do futebol brasileiro. Resultado disso, para todas as agremiações esportivas, foi o prejuízo nas partidas realizadas como mandante, já que não havia presença de público.

A situação ainda irá perdurar por algum tempo, em virtude do ritmo lento de vacinação no país e também do aumento da média de casos de novos infectados. A soma disso apenas deixa ainda mais negativo o prognóstico do retorno dos torcedores aos estádios.

Somente no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro acumulou prejuízos que superaram os R$ 250 mil, entre as edições do ano passado e de 2021. Foram três jogos no Mineirão e um no Independência.

Campeonato Mineiro: prejuízo de R$ 258.220,92

Coimbra: R$ 59,382,99 (2020)

URT: R$ 68.086,38 (2020)

Patrocinense: R$ 67.504,80 (2020)

Caldense: R$ 63.246,75 (2021)

Com 19 partidas como mandante na última Série B, o prejuízo, por razões óbvias, foi maior do que nos jogos do Estadual. Na Segunda Divisão, o Cruzeiro atuou 14 vezes no Mineirão e mais cinco no Independência, diante do acordo realizado pelo clube com a Arena para quitar um débito anterior.

Série B do Brasileiro: prejuízo de R$ 905.578,88

Botafogo-SP: R$ 54.238,76

Chapecoense: R$ 61.284,51

América-MG: R$ 54.300,95

CRB: R$ 58.273,76

Vitória: R$ 62.269,57

Avaí: R$ 60.157,95

Ponte Preta: R$ 59.353,76

Sampaio Corrêa: R$ 58.962,76

Juventude: R$ 59.214,76

Paraná: R$ 62,979,97

Guarani: R$ 62.547,96

Figueirense: R$ 62.189,97

Confiança: R$ 62.157,78

Brasil-RS: R$ 60.277,97

Acordo com Independência para duelos com CSA, Cuiabá, Avaí, Oeste, Náutico: R$ 67.368,45

Justamente por causa dos prejuízos acumulados, o Cruzeiro tem planejado manter o corte de custos em jogos. Por isso, o clube encaminhou um acordo para atuar no Independência, nesta temporada. Mas ainda não oficializou a situação. No domingo, diante do Athletic, pela 4ª rodada do Estadual, o jogo será novamente no Gigante da Pampulha.

Globo Esporte