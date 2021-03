Com duas ex-atletas, organização das Olimpíadas de Tóquio empossa 12 mulheres em órgão executivo

(Foto: Getty Images)





O Comitê Organizador das Olimpíadas de Tóquio confirmou nesta quinta-feira a inclusão de 12 novas integrantes, todas mulheres, em seu comitê executivo. A medida, que já havia sido antecipada pela agência de notícias Kyodo, foi ratificada em assembleia da entidade.

Agora, dos 45 membros do comitê, 19 são do sexo feminino, o que aumenta em cerca de 40% a participação de mulheres no órgão dos organizadores do megaevento marcado para ocorrer de 23 de julho e 8 de agosto.

O aumento da presença feminina foi um dos objetivos traçados pela nova presidente do comitê, Seiko Hashimoto, empossada depois da renúncia do ex-mandatário Yoshiro Mori - que fez comentários sexistas e foi coberto de críticas.

Entre as novas integrantes do comitê executivo estão duas ex-atletas: a medalhista de ouro na maratona nas Olimpíadas de Sydney 2000, Naoko Takahashi; e a esquiadora paralímpica Kuniko Obinata. As demais são: Naoko Saiki, Kaori Sasaki, Kyoko Raita, Mitsue Haga, Nobuko Hibino, Izumi Hayashi, Keiko Momii, Harumi Yano, Kyoko Raita e Yaeko Shiraishi.

- Selecionamos pessoas para obter opiniões de diferentes ângulos por meio da diversidade, harmonia e igualdade de gênero - disse Hashimoto.

