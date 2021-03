Confederação paralímpica cancela competições para deficientes visuais após aumento das restrições

A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) divulgou em seu site que todas as competições nacionais previstas para ocorrer no primeiro semestre de 2021 estão canceladas. O motivo é o aumento do número de casos e óbitos causados pela Covid-19 em todo o território nacional.

De acordo com a entidade, foram canceladas 11 competições de três modalidades: o goalball, o judô paralímpico e o futebol de 5. As Paralimpíadas de Tóquio estão marcadas para ocorrerem em agosto deste ano, logo depois dos Jogos Olímpicos.

- Vivemos hoje o pior momento da pandemia no Brasil. É assustadora a alta do número de mortes e de casos diários. Sendo assim, não nos resta outra opção a não ser comunicar, com muita tristeza, o cancelamento de todos os eventos oficiais da CBDV previstos até o mês de julho - disse Felipe Menescal, gerente técnico da CBDV.

Apesar do cancelamento das competições, as preparações das seleções de futebol de 5, goalball e judô com vistas à Paralimpíada de Tóquio estão mantidas.

- Torcemos para que as coisas se normalizem o mais breve possível e possamos realizar as competições nacionais no segundo semestre - acrescentou Menescal.

Globo Esporte