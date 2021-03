Conheça atletas que lutam contra homofobia e o que eles fazem

O meio esportivo, independente da modalidade praticada, sempre acompanhou diversas situações do cotidiano de qualquer país e também está em constante mudança. Uma das maiores está no posicionamento de atletas, que, aos poucos, estão se libertando do preconceito em assumir suas orientações sexuais.

E essa é uma luta bastante difícil, justamente pelo enfrentamento do preconceito, que parte da família, mas atinge outras esferas, como a de colegas, treinadores e até mesmo o público. Dependendo do trauma sofrido por um atleta, as situações podem até mesmo encerrar uma carreira com potencial brilhante. Mas, felizmente as coisas estão mudando, apesar desse processo ainda caminhar a passos lentos.

Megan Rapinoe

Já eleita como Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA, Megan Rapinoe é muito mais do que uma excelente jogadora. Com ela, outras questões passaram a ser debatidas, principalmente quando o assunto é o preconceito dentro e fora do esporte. Rapinoe é ativista LGBTQI+ e passou a ser uma das grandes questionadoras do governo de Donald Trump, que se encerrou com o início do ano de 2021.

Um dos assuntos mais cobrados pela própria jogadora é que mais atletas tomem consciência da importância da aceitação e do respeito em qualquer área, sobretudo no que está ligado aos esportes. Dentre as lutas que Rapinoe trava, os assuntos não ficam restritos somente à orientação sexual, mas também no combate ao racismo e o sexismo que envolvem a esfera esportiva.

Inclusive, durante a cerimônia da entrega da bola de ouro que recebeu, ela destacou, justamente, essas causas. “Se há um caso de racismo, por exemplo, e os jogadores em campo não ficam indignados, então, para mim, eles são parte do problema. Os grandes atletas precisam se engajar mais nessas questões”.

Diego Hypólito

O atleta da ginástica sempre foi conhecido por grandes momentos em competições internacionais. Viveu diversos momentos em que sofreu altos e baixos na carreira, mas não só por assuntos corriqueiros na vida de atletas, como lesões e maus resultados, Diego também passou a enfrentar a homofobia, que o fez ficar refém de si mesmo por diversos anos.

Palavras ditas ao longo de sua carreira, desde as categorias de base até mesmo após o término de sua carreira profissional no esporte, chegaram a mexer com toda a sua vida. Um dos casos mais simbólicos que foi relatado pelo atleta é da ocasião em que um treinador, há mais de 20 anos, sugeriu que a mãe de Diego mudasse a educação do filho para que ele não se tornasse gay.

Depois de se libertar e se assumir, em 2019, hoje Diego é mais uma das vozes na luta contra esse e outros tipos de preconceito. Diversas ações são realizadas, sobretudo, voltadas ao Dia Internacional Contra a Homofobia, que ocorre em 17 de maio e Diego também participa, principalmente com seus relatos e contando como venceu o medo e a intolerância.

Apesar de ainda não estar engajado diretamente em instituições frente a este combate, Diego, só em tomar a decisão de se aceitar e tornar isso público, já se tornou espelho para outras pessoas que passam pelos mesmos anseios vividos pelo ex-atleta de 34 anos, que destacou em entrevista sobre esse assunto. "Acredito que o maior medo que toda pessoa LGBT tenha ao sair do armário é a rejeição. É um medo que não deveria existir", disse Diego Hypólito ao site ‘ge.com’.

Carol Gattaz

A jogadora de vôlei, Carol Gattaz, também é mais um dos nomes que também partilhou dos mesmos problemas da sociedade e que hoje se tornou referência na luta contra o preconceito. Multicampeã nas quadras, Carol também é mais um nome importante na batalha contra a homofobia no esporte.

Carol destacou em entrevista a importância da aceitação familiar sobre o assunto. "Graças a Deus as nossas famílias sempre aceitaram muito bem o fato de na verdade nem me assumir, né, é ser quem a gente é, ser quem eu sou. Então para mim foi libertador. Acho que o carinho das pessoas, a gente sendo verdadeira, muda demais", disse ao site ge.com.

E é justamente essa verdade que Gattaz carrega que mais chama a atenção e faz com que mais pessoas se sintam ainda mais acolhidas.

Marta Silva

Desde 2018 Marta assumiu publicamente o seu relacionamento com Toni Pressley, também jogadora do Orlando Pride, time que Marta também defende nos Estados Unidos. A Rainha do Futebol costuma ser discreta com relação a sua vida pessoal, mas ainda que de forma mais indireta, ajuda muito na aceitação, que é tão sonhada por pessoas que ainda não conseguiram se assumir.

Marta é detentora de seis troféus de Melhor Jogadora do Mundo, segundo a FIFA, que é a maior entidade do futebol. Dessa forma, Marta conquistou além dos troféus, uma enorme representatividade e faz questão de exercer seu papel na luta contra o preconceito.

Se tornou embaixadora da ONU Mulheres, e hoje participa de inúmeros eventos que falam sobre o empoderamento feminino dentro e fora do esporte. Marta liderou protestos, inclusive, dentro de campo, na luta por justiça salarial das atletas frente ao que é pago aos homens.

“Hoje temos uma mulher como a maior goleadora das Copas. Esse recorde não representa só a jogadora Marta, mas todas as mulheres em um esporte ainda visto por muitos como masculino”, discursou ao celebrar a marca de 17 gols em Mundiais.

Rafaela Silva

No judô, Rafaela Silva conquistou um ouro olímpico e escancarou situações de preconceito que quase a fizeram desistir. Além do preconceito sobre sua orientação sexual, a judoca, recebeu também muito preconceito racial ao ser eliminada nas fases classificatórias das Olimpíadas de Londres 2012.

A redenção e a volta por cima foram dadas quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em que Rafaela trouxe o primeiro ouro e desabafou. “Lembrando do sofrimento que passei em Londres, que me criticaram, que eu era uma vergonha para minha família, e hoje eu pude fazer todos os brasileiros com essa medalha aqui dentro da minha casa. O macaco que tinha que estar na jaula em Londres hoje é campeão olímpico dentro de casa e hoje eu não fui uma vergonha para a minha família”

Sobre sua orientação sexual, Rafaela sempre tratou o assunto com muita naturalidade e essa foi uma das principais chaves para seguir bem. "Para mim foi muito importante falar abertamente sobre a minha orientação sexual, porque eu sempre fui muito verdadeira, sempre quis viver da melhor maneira possível”, disse Rafaela em entrevista à revista Época.

Ryan Russell

O atleta de futebol americano, Ryan Russell, é mais um dos que teve a coragem em assumir sua bissexualidade e que vive muito bem, após tornar o assunto público. Como atleta profissional, defendeu o Dallas Cowboy e o Tampa Bay Buccaneers, entre as temporadas de 2016 e 2017. Em 2019, Russell falou sobre sua sexualidade em uma longa entrevista à ESPN, além de destacar seus principais objetivos.

“...hoje, tenho dois objetivos: voltar à NFL e viver minha vida abertamente. Quero viver o meu sonho de jogar o jogo que eu amo e ser aberto sobre a pessoa que sempre fui. Esses dois objetivos não devem entrar em conflito. Mas, a julgar pelo fato de que não há um único jogador abertamente LGBT na NFL, NBA, Major League Baseball ou NHL, me faz parar para pensar. Quero mudar isso - para mim, para outros atletas que compartilham esses objetivos em comum e para as gerações de atletas LGBTQ+ que virão a seguir.

Douglas Souza

O atleta de vôlei, Douglas Souza, conquistou muita coisa dentro das quadras, inclusive um ouro olímpico em 2016 na Olimpíada do Rio de Janeiro. A conquista do ouro é algo desejado por muitos, mas nem todos chegam a esse feito. Ele conseguiu também se destacar como melhor ponteiro do Mundial de Vôlei e se mostrou com um talento especial para o esporte em alto nível.

Douglas sofreu inúmeros ataques homofóbicos ao assumir sua orientação sexual e, mesmo com tantas mensagens que tentavam derrubá-lo, encontrou forças para seguir se destacando. Assim, logo na sequência, chegou a ser o quinto maior pontuador do mundial.

Em live no perfil oficial do Vôlei Taubaté, em 2020, Douglas falou sobre como quer ser lembrado no meio do vôlei. "Quero ser lembrado como o Douglas que fez história sendo primeiro homossexual no vôlei que conseguiu jogar em alto nível. Quero ser um espelho de pessoas fora do padrão. Eu sou fora do padrão. Sou também extremamente magro e isso assusta no nosso meio. Se eu, um garotinho magrinho, pequeninho do interior de São Paulo consegui, você também vai conseguir. É assim que eu quero ser lembrado.