Conheça os seis times da NBA que darão nomes aos novos sanduíches da Subway

A Subway®, maior rede de alimentação rápida do Brasil e do mundo, encerrou a votação popular da escolha dos times que darão nomes os novos Subs oficiais da NBA no Brasil. Foram quase meio milhão de votos em um período de 20 dias, que elegeram Miami Heat, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls e Golden State Warriors para nomear os sanduíches da parceria com a liga.

"Mesmo tendo 30 opções de times, a votação foi bem acirrada! Foram milhares de votos de nossos Sublovers e já estamos ansiosos para apresentar os novos sabores e as próximas surpresas", diz Gabriel Ferrari, diretor de marketing da Subway® Brasil.

Os ingredientes e a data de lançamento dos Subs oficiais da NBA ainda são uma surpresa, mas a rede garante que a espera valerá a pena. Os fãs irão encontrar seus sanduíches favoritos em aplicativos de delivery e nas unidades Subway mais próximas que estiverem abertas.

A parceria da Subway® com a NBA foi iniciada em dezembro de 2020. Fique ligado nas redes sociais da Subway (@SubwayBrasil) para acompanhar as próximas novidades.