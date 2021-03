Corinthians atropela na estreia da Libertadores feminina e faz 16 gols em time do Equador

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)





Em busca do tricampeonato, o Corinthians começou com tudo a disputa da Liberadores em Buenos Aires, na Argentina. As comandadas de Arthur Elias anotaram um placar de 16 a 0 no El Nacional, do Equador, no primeiro jogo do torneio, disputado em Morón, província da capital argentina.

Os gols, que começaram a sair logo no comecinho do primeiro tempo, aos três minutos, foram marcados por: Pardal, Giovanna Crivelari (duas vezes), Tamires, Poliana, Gabi Zanotti, Gabi Nunes (duas vezes), Gabi Portilho, Adriana, Grazi (três vezes) e Vic Albuquerque (três vezes).

O Corinthians ainda fará mais dois jogos pela fase de grupos da competição. No dia 8 de março, segunda-feira, o rival será o Universitario, do Peru. Depois, no dia 11, será a vez de enfrentar o América de Cali, da Colômbia.

O Avaí Kindermann e a Ferroviária são os dois outros brasileiros na busca pela taça da Libertadores.

– Primeiro jogo, sempre estreia, aquela ansiedade. Chegamos e não treinamos. Fomos ganhando o jogo, fazendo os gols. Vamos entrar em forma, fazer gols e buscar a vitória contra o próximo adversário – disse Crivelari. O Corinthians teve problemas para chegar à Argentina.

