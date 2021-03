Corinthians goleia novamente e Avaí empata na segunda rodada da Libertadores Feminina

(Foto: Andrielli Zambonin)



Por Redação Blog do Esporte





O Corinthians fez mais uma vítima na disputa da Taça Libertadores de Futebol Feminino. O alvo desta vez foi o Universitário, onde as meninas do Parque São Jorge golearam por 8 a 0. Na primeira rodada, as mulheres já haviam goleado o El Nacional por 16 a 0.

Do outro lado, o Avaí Kindermann empatou em 0 a 0 com o Santiago Morning e somou 4 pontos. A equipe lidera o grupo B. O Timão lidera o grupo A com 6 pontos e um saldo positivo de 24.

Outro representante do Brasil, a Ferroviária entra em campo nesta terça-feira (9) contra o Peñarol. As meninas de Araraquara foram goleadas na primeira rodada pelo Libertad Limpeno por 4 a 0 e são as lanternas do grupo D.

Outros jogos:

Boca Juniors x Deportivo Tropico

El Nacional x América de Cali

Atletico SC x Sol de America

Ferroviária x Peñarol

Santa Fé x River Plate