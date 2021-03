Corinthians tem déficit de R$ 123 milhões em 2020 e fica no vermelho pelo quarto ano seguido

O Corinthians fechou 2020 com déficit de R$ 123 milhões. A informação consta em balanço financeiro que deve ser divulgado pelo clube na próxima semana.

Desta forma, o Corinthians fecha as contas no vermelho pelo quarto ano seguido. Em 2019, o resultado tinha sido ainda pior: R$ 195,4 milhões de prejuízo, o pior resultado da história do clube.

A última vez que o Timão teve um resultado financeiro positivo foi em 2016, ano marcado pela venda de diversos atletas que tinham sido campeões brasileiros na temporada anterior. Na ocasião, houve superávit de R$ 31 milhões.

Inicialmente, o Corinthians previa terminar 2020 no azul, com superávit de R$ 40 mil. Porém, a pandemia de coronavírus, que paralisou o futebol por meses e tirou o público dos estádios, fez com que a diretoria alvinegra refizesse as contas. No fim do ano passado, estimava-se um prejuízo de R$ 83 milhões – este dado consta no orçamento para 2021 enviado aos conselheiros do clube.

Mesmo reduzindo os salários de jogadores e funcionários durante os meses de quarentena, o Corinthians não conseguiu evitar o déficit milionário. O clube sofreu uma queda considerável de receitas de direitos de transmissão, Fiel Torcedor, explorações comerciais, entre outras.

O resultado seria ainda pior caso o clube não tivesse faturado quase R$ 190 milhões com vendas de jogadores, como Pedrinho, Carlos Augusto, Júnior Urso, Clayson, entre outros.

Para 2021, o Corinthians projeta um superávit de R$ 1,1 milhão. Porém, esse número pode ser revisto caso a vacinação contra o coronavírus siga em ritmo lento, adiando jogos e retardando o retorno do público aos estádios.

Empossado no começo deste ano, o presidente Duílio Monteiro Alves tem como prioridade sanear as finanças do Corinthians. Para isso, contratou uma consultoria especializada em gestão e tenta cortar os gastos de todos os departamentos em até 20%, inclusive o de futebol. Desta forma, o clube deve evitar grandes investimentos em contratações de jogadores.

– A gente vem usando atletas da base. Agora, pode ser que tenha oportunidade de jogador vir com custo que a gente possa pagar. Pode ser que a gente contrate, que o Vagner Mancini indique uma ou duas contratações pontuais, aí faremos uma análise financeira para concluir se a contratação é efetiva ou não – explicou o diretor financeiro do Timão, Wesley Melo, em entrevista coletiva.

O trabalho feito no Flamengo a partir de 2013, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, é visto como exemplo pela direção corintiana, que se aconselhou com o ex-presidente rubro-negro.

Até setembro de 2020, quando o Corinthians divulgou o último balanço financeiro, a dívida do clube era de R$ 920 milhões. Conselheiros acreditam que o clube pode ter fechado o ano com um passivo ainda maior, próximo de R$ 1 bilhão. Este montante não engloba o que o Timão tem a pagar à Caixa pelo financiamento da Neo Química Arena.

Devido às dificuldades econômicas, o Timão vem sofrendo uma série de cobranças judiciais e, tanto em 2020 quanto no início de 2021, atrasou salários dos jogadores. Atualmente o clube está em dia com os vencimentos dos atletas, embora tenha pendências relativas a direitos de imagem.

Globo Esporte