Corinthians volta aos treinos sem saber quando joga

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)





O Corinthians aguarda reunião da Federação Paulista de Futebol, na manhã desta segunda-feira, para definir sua programação da semana. A reapresentação do elenco acontece à tarde, no CT Joaquim Grava. Não há jogos marcados para a semana até o momento.

Porém, temendo a marcação repentina de jogos, até mesmo de um dia para o outro, não há a intenção de conceder longos períodos de folga aos jogadores, de dois ou mais dias. A tendência é de que seja uma semana de trabalho no CT caso não haja a marcação de jogos na reunião desta segunda.

Segue proibida, até 11 de abril, a realização de jogos em São Paulo, o que causa indefinição quanto à continuidade do Paulistão. A transferência de mais partidas para outros estados, como ocorreu na semana passada, não está descartada.

A diretoria corintiana defende que os protocolos que vêm sendo realizados para que os jogos aconteçam são, de fatos, seguros. Por isso, topou entrar em campo no Rio de Janeiro, nas cidades de Volta Redonda e Saquarema, para as partidas contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e o Retrô-PE, pela Copa do Brasil.

Com o caixa enfraquecido, há também um receio quanto ao agravamento da crise financeira se os jogos forem paralisados por muito tempo. Mesmo assim, o clube pretende acatar o que for definido pela Federação e pela CBF.

O próximo compromisso previsto para o Corinthians no Estadual é contra o Ituano, como mandante. Já na Copa do Brasil a equipe aguarda sorteio para saber quem irá enfrentar na terceira fase.

Globo Esporte