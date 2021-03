Depois de greve e até demissão em campo, jogadores e dirigentes entram em acordo na Bolívia

Depois de uma primeira rodada marcada por protestos, apenas três de oito jogos disputados, um 8 x 0 com juvenis em campo e até um capitão demitido em campo, há acordo na Bolívia. Capitães das 16 equipes da primeira divisão do país se reuniram nesta sexta com representantes dos clubes, federação e a Fabol, sindicato dos atletas para acertar a volta do futebol.

O clima de incerteza no futebol boliviano acontece desde o meio de fevereiro. Os jogadores protestam contra dívidas de vários clubes, salários atrasados e, principalmente, a criação do Tribunal de Apelações por parte da FBF (Federação Boliviana deFutebol).

Tal tribunal, que julgaria recursos apresentados pelas partes em um processo esportivo, seria composto em sua maioria por dirigentes dos clubes. Os atletas reclamam que isso os prejudicaria, e as decisões sempre seriam favoráveis às equipes, especialmente em julgamentos de dívidas e salários atrasados.

De acordo com o jornal “Los Tiempos”, de Cochabamba, apenas quatro dos 16 times da primeira divisão estão em dia com seus elencos. O acordo nesta sexta se deu após ficar estabelecido que a criação do Tribunal de Apelações será discutido em um congresso da federação e que as dívidas serão quitadas nos próximos meses.

Primeira rodada caótica

Dos oito jogos marcados para a primeira rodada do Boliviano durante a semana, apenas três aconteceram. Destes três que ocorreram, Nacional Potosí 3 x 4 The Strongest foi apenas com jovens das categorias de base dos dois times, e houve um Aurora 0 x 8 Royal Parí, com os mandantes em campo com juvenis.

Nas demais partidas, alguns times entraram em campo, fizeram o aquecimento, mas se recusaram a dar início à partida. Houve pressão para que os atletas disputassem as partidas. A federação não reconheceu a greve por considerar que a Fabol não tenha respaldo jurídico para representar os jogadores.

Em Sucre, Independiente Petrolero e Oriente Petrolero se enfrentariam. Os atletas do Oriente se recusaram a jogar, e o time mandante concordou em não entrar em campo para não validar o W.O. ao rival. Diante da decisão, a presidente do Independiente, Jenny Montaño, entrou em campo e despediu, em alto e bom som, ao capitão Mijail Avilés (veja no vídeo acima).

– Lamentavelmente você não tem contrato nem nada para me processar, eu não vou te pagar nada. Sinto muito, rapazes. Não vou escutá-los. Vocês deram sua palavra – afirmou Jenny, em diálogo captado pela transmissão da emissora “Tigo Sports”.

Em entrevista ao diário “El Deber”, o venezuelano Mijail Avilés, capitão demitido pela presidente do Independiente Petrolero, afirmou que vai se apresentar normalmente ao clube.

– Não gostaria que tratassem assim a um filho meu, mas foi a sua maneira de agir. Não comunicaram nada comigo, até o momento estou fora do clube, mas vou me apresentar para cumprir o meu contrato – declarou.

A Bolívia tem quatro equipes que estão na Libertadores. O Royal Parí foi eliminado pelo Guaraní-PAR na primeira fase, e o Bolíviar perdeu o jogo de ida para o Montevideo Wanderers pela segunda fase. Always Ready e The Strongest estão na fase de grupos.

