Dona Guiomar, mãe de Sócrates e Raí, morre aos 100 anos em Ribeirão Preto

(Foto: Rogério Moroti / Agência Botafogo)





Dona Guiomar Vieira de Oliveira, 100 anos, mãe dos ex-jogadores Sócrates e Raí, faleceu nesta quarta-feira à tarde, em Ribeirão Preto, de causas naturais enquanto estava em sua residência, informou a família. Conhecida como Dona Guió, ela teve ainda mais quatro filhos, 16 netos e sete bisnetos.

Os dois atletas começaram a carreira no Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, onde a família mora até hoje, e brilhara nos dois rivais de maior destaque no estado de São Paulo: Sócrates no Corinthians e Raí pelo São Paulo.

Ela completou 100 anos no último dia 18 de janeiro (veja matéria da EPTV abaixo), e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 8 de fevereiro, e a segunda no começo deste mês.

A reportagem entrou em contato com um dos netos de Dona Guió, Sócrates Júnior, que agradeceu as mensagens de carinhos dos fãs e amigos, mas disse que não poderia falar ainda. Dona Guiomar e seu Raimundo Vieira moravam em Igarapé-Açu, no Pará, antes e chegarem a Ribeirão Preto. Sócrates já era nascido e Raí e Raimar nasceram em solo ribeirão-pretano.

O Botafogo emitiu uma nota no fim desta tarde:

"Com imenso pesar, o Botafogo comunica o falecimento da dona Guiomar Vieira de Oliveira, a Guió, mãe de Sócrates e Raí, dois dos principais jogadores da história centenária do Tricolor. Dona Guiomar esteve presente no primeiro evento das festividades do centenário botafoguense, realizado em setembro de 2017. Completou o seu centenário em 18 de fevereiro (sic) de 2021. Dona Guiomar deixa 5 filhos, 16 netos e 7 bisnetos. A diretoria do Botafogo presta os seus mais sinceros sentimentos e condolências à família e amigos. "

Globo Esporte