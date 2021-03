Federação suspende Paranaense após veto dos municípios para os jogos em meio à pandemia

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) suspendeu a segunda rodada do campeonato paranaense, que iria começar a partir desta terça-feira.

A decisão aconteceu após o veto dos municípios para a realização de partidas em meio ao decreto estadual de combate à pandemia, além da recomendação do Ministério Público de que não sejam realizados jogos. A decisão não foi anunciada oficialmente, mas os presidentes de clubes já estão sendo informados.

Os jogos que estão suspensos são de Paraná x Londrina (previsto para esta terça-feira, na Vila Capanema), Rio Branco-PR x Cianorte, Azuriz x FC Cascavel, Maringá x Coritiba e Cascavel CR x Toledo (todos na quarta-feira) e Athletico x Operário-PR, na quinta-feira.

Ainda não há previsão de quando os jogos serão retomados, mas a expectativa é de que seja após o dia 8 de março, quando tem fim o decreto estadual. Londrina, Curitiba, Cascavel, Toledo e Maringá já se pronunciaram que não receberiam as partidas no período do decreto.

O Paranaense iniciou com vários problemas e a realização de apenas dois dos seis jogos previstos em razão dos vetos dos municípios. A recomendação de suspender os jogos pelo Ministério Público impactou a rodada, que teve apenas Cianorte 1x0 Athletico no sábado e Operário-PR x Azuriz no domingo.

O propulsor para a suspensão dos jogos foram os promotores de proteção à saúde pública, que enviaram recomendações para todas macrorregiões do Paraná (Leste, Norte, Oeste e Noroeste) pedindo a suspensão dos jogos.

Regulamento

O Campeonato Paranaense de 2021 tem a mesma fórmula do ano passado, com 12 times se enfrentando em turno único (11 rodadas). Os dois piores caem. E os oito melhores avançam para o mata-mata, que será disputado em jogos de ida e volta. As finais serão nos dias 16 e 23 de maio.

Globo Esporte