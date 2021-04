Regra de troca de técnicos abre brecha para “acordo mútuo” para demissão

Por Redação Blog do Esporte





A CBF anunciou nesta semana que limitará a troca de técnicos durante a temporada para apenas uma troca. Entretanto, a mudança abre brecha se a mudança ocorrer em acordo mútuo entre as partes.

A mudança se limita a dizer que só será contabilizado como troca se algumas das partes não estiver de acordo com a demissão. Sendo a CBF, o acordo mútuo é previsto em lei e ele tinha que ser contemplado no regulamento.

Neste caso, com a saída em comum acordo, o treinador pediria os seus direitos trabalhistas, o que culminaria na perda de dinheiro. Segundo a Confederação, algo deveria ser criado para que o treinador pudesse sair de forma consensual e, ainda assim, ser indenizado.

A nova regra acontece dias depois do vazamento de uma reunião entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e dirigentes dos clubes, discutindo sobre a paralisação do futebol. Caboclo é contra as restrições nos estados e fará de tudo para cumprir com o calendário nacional do futebol.

Uma das discussões entre os dirigentes nos bastidores é se não havia um jeito de burlar o sistema com os acordos entre técnicos e agremiações. No posicionamento da CBF, a entidade espera que os clubes cumpram com a regra para um melhor gerenciamento do futebol.