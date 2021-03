Eliminatórias: Portugal leva susto, mas vence; Bélgica e Holanda goleiam

Por Redação Blog do Esporte





As eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo estão a todo o vapor. Depois de brigar muito no confronto do fim de semana, Cristiano Ronaldo foi um dos herois de Portugal ao vencer, com um certo sufoco, a seleção de Luxemburgo. Os portugueses fecharam o placar por 3 a 1 depois de sair atrás do marcador.

Por outro lado, Bélgica e Holanda golearam. Os belgas não tiveram pena e venceram Belarus por 8 a 0, enquanto a Laranja Mecânica venceu Gibraltar por 7 a 0. Confira os resultados:

Azerbaijão 1x2 Sérvia

Chipre 1x0 Eslovênia

Bélgica 8x0 Belarus

Croácia 3x0 Malta

Eslováquia 2x1 Rússia

Gibraltar 0x7 Holanda

Luxemburgo 1x3 Portugal

Montenegro 0x1 Noruega

País de Gales 1x0 República Tcheca

Turquia 3x3 Letônia





Amanhã (31/03)

Armênia x Romênia

Alemanha x Macedônia do Norte

Andorra x Hungria

Áustria x Dinamarca

Bósnia x França

Escócia x Ilhas Faroe

Espanha x Kosovo

Grécia x Geórgia

Irlanda do Norte x Bulgária

Liechtenstein x Islândia

Lituânia x Itália

Moldávia x Israel

San Marino x Albânia

Ucrânia x Cazaquistão