Em decisão inédita, Cuba convoca jogadores que vivem fora do país para Eliminatórias

A seleção de Cuba convocou pela primeira vez em sua história jogadores que atuam em ligas estrangeiras. Os 11 atletas estão numa pré-lista visando os jogos das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022 contra Guatemala e Curacao, nos próximos dias 24 e 28.

O técnico Pablo Elier Sánchez recebeu autorização do Instituto de Esportes de Cuba (INDER) para convocar os 11 jogadores. Entre eles, três que atuam no Brasil: o goleiro Sandy Sánchez, de 26 anos, o atacante Sander Fernández, de 33, e o meia Sandro Cutiño, de 26. Todos eles jogadores do Navegantes, clube da segundona de Santa Catarina.

Confira abaixo todos os “estrangeiros” convocados na pré-lista de Cuba para as Eliminatórias:

Sandy Sánchez, Sander Fernández, Sandro Cutiño (Navegantes/Brasil), Yosel Piedra (Sanarate/Guatemala), Jorge Corrales (Tulsa/EUA), Carlos Vázquez (Navalcarnero/Espanha), Onel Hernández (Norwich/Inglaterra), Aricheell Hernández (Universidad O&M/Rep. Dominicana), Luis Paradela (Santos/Costa Rica), Maykel Reyes (Real Sociedad/Espanha) e Joel Apezteguía (Tre Fiori/San Marino).

- Sinto algo único, especial, que só acontece uma vez na minha vida. Vou aproveitar a oportunidade em cada jogo. Estamos aqui para ajudar o futebol cubano e dar grande satisfação ao povo - comentou o atacante Apezteguía, de 37 anos, que foi o primeiro jogador cubano a disputar uma Liga dos Campeões na história.

Aos 36, cubano rompe barreiras pela Europa e faz seleção se abrir para quem joga fora: "Presente maior"

Diante dos fracos resultados do futebol cubano nos últimos anos e das constantes deserções, a convocação foi um pedido clamoroso da torcida e dos próprios jogadores do país da América Central.

Cuba, onde o futebol recentemente tem ameaçado o reinado do beisebol de quase 150 anos, só participou da Copa do Mundo de 1938 na França, porque todos os adversários de seu grupo nas eliminatórias desistiram.

