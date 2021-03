Em Doha, Ana Marcela Cunha conquista medalha de ouro em abertura do Circuito Mundial

A baiana Ana Marcela Cunha abriu a temporada internacional com a medalha de ouro na manhã deste sábado. Na primeira etapa do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas, em Doha, no Catar, a brasileira venceu a prova dos 10km com 2h01min30s30, à frente apenas 50 centésimos da vice-campeã, a francesa Oceana Cassignol.

A atleta de 28 anos ficou no pelotão da frente durante toda a prova e assumiu a liderança na reta final da maratona. Ao dar o sprint final para ficar à frente da francesa, a brasileira quase perde o primeiro lugar por não tocar na tábua na linha de chegada, mas a segunda colocada também errou e, por sorte, Ana Marcela conseguiu garantir o primeiro lugar após assegurar a batida.

- A prova foi forte, o ritmo foi bem danado. Eu procurei fazer a minha prova, nadar um pouco mais à frente. Gosto quando tem vento, quando tem onda, então me senti em casa. Eu tenho boas lembranças de Doha, eu sempre saio daqui com medalha, isso me traz ainda mais confiança - disse a baiana após a prova.

A alemã Lea Boy, de apenas 20 anos, completou o pódio, com quase dois segundos de diferença para a brasileira.

A conquista deste sábado é a terceira consecutiva de Ana Marcela no Catar. Ela também foi ouro em 2019 e prata em 2020, justamente a última etapa antes da paralisação. A primeira etapa do Circuito de 2021 é o primeiro grande evento desde o começo da pandemia e recebeu 36 atletas de 16 países na prova feminina.

Globo Esporte