Andy Murray, ex-líder do ranking de tênis, coloca golfe e futebol como objetivos pós-aposentadoria

(Foto: John Berry / Getty Images)





Um dos melhores tenistas deste século, o britânico Andy Murray, que liderou o ranking por 41 semanas e tem duas medalhas de ouro em Olimpíadas, está fazendo planos para quando parar de jogar. Ele, atualmente com 33 anos, tem sofrido com lesões nos últimos anos, mas garantiu que quer seguir no esporte após a aposentadoria no tênis:

- Eu gosto muito de golfe, então quero ser um caddie (aquele que carrega os tacos dos jogadores) no tour seria algo que eu acharia bem legal. Gostaria de ficar perto de grandes golfistas e aprender sobre outros esportes. Talvez haja algumas coincidências entre esses dois esportes pelo lado mental, então eu poderia muito bem ajudar um jogador de golfe. Ou ganhar as certificações como técnico de futebol. Isso seria divertido de se fazer - disse ao jornal inglês "The Guardian".

Com uma lesão na virilha, Murray não está jogando o torneio de Miami, que teve início no fim da semana passada. Atualmente, ele está em 119º do ranking mundial. O escocês ainda não quer falar sobre quando está planejando a aposentadoria, e tem no currículo, além das duas medalhas de ouro nas Olimpíadas (2012 e 2016), tem dois títulos em Wimbledon (2013 e 2016) e um no Us Open (2012).

