Federação erra endereço de email, e Choupo-Moting fica fora de convocação de Camarões

(Foto: Getty Images)





A seleção de Camarões não vai ter seu capitão e principal jogador para os jogos contra Cabo Verde e Ruanda, pelas eliminatórias da Copa Africana. O atacante Choupo-Moting, do Bayern de Munique não vai atuar por um erro no envio de e-mail da federação, segundo denunciou o pai e agente do jogador, Camille Just Choupo-Moting.

Oficialmente, a Federação Camaronesa alegou que o jogador “não confirmou sua presença” no prazo determinado e, por isso, ele não esteve na lista do técnico António da Conceição Silva Oliveira, divulgada no último dia 16. No entanto, em entrevista ao canal “Naja TV” (clique aqui e veja a entrevista, em francês), o pai do atacante deu outra versão.

– Fui contatado pela federação para saber o que se passava. Perguntei ao Bayern, e eles confirmaram que não tinham recebido nada. Liguei para o diretor da seleção, Olembe, e também falei com o Bill Tchato (coordenador) para confirmar se não havia resposta de Maxim (Choupo-Moting) – relata o pai do atacante.

“Mais tarde descobri que a federação se desculpou com o Bayern por não ter enviado a convocação do jogador. Aparentemente, foi ao endereço de email errado e ninguém percebeu até segunda (dia 15). É falta de profissionalismo”, afirmou o pai.

Segundo o jornal alemão “Bild”, o responsável na federação por enviar o email teria mandado para si mesmo, não para o Bayern de Munique. O clube alemão e o atacante não se manifestaram sobre o assunto.

