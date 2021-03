Federação Paulista marca nova reunião com governador para tentar reverter proibição de jogos

A Federação Paulista de Futebol vai se reunir na próxima segunda-feira (dia 15 de março) de manhã com o representantes do governo de São Paulo e do Ministério Público, com o objetivo de tentar reverter a decisão que suspendeu a realização de jogos de futebol entre os dias 15 e 30 de março.

A suspensão foi anunciada nesta quinta-feira pelo governador João Doria (PSDB) estão suspensos por 15 dias.

Nesta nova reunião, na semana que vem, a FPF vai apresentar um cronograma de realização de jogos para o governo e para o Ministério Público. Há temor entre dirigentes de que a paralisação vá além dos 15 dias inicialmente propostos caso a "fase de emergência" seja ampliada se os números relacionados à pandemia não cederem.

Numa reunião realizada na tarde desta quinta-feira, a Federação Paulista informou aos clubes que as federações de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul se ofereceram para receber jogos do Paulistão. Mas a "exportação" do Campeonato Paulista é tratada como com uma "situação extrema" por causa dos altos custos e das dificuldades logísticas.

A intenção da Federação é esgotar todas as linhas de negociação com o governo paulista, primeiro. A possibilidade de jogar em outro estado foi tratada como um tema secundário na reunião desta quinta.

Por ora, o que vale é a suspensão de todos os jogos realizados no estado entre os dias 15 e 30 de março. A medida impacta três rodadas do Paulista (a quinta, a sexta e a sétima), o confronto São Bento x Palmeiras, pela terceira rodada, além de dois jogos da primeira fase da Copa do Brasil, Marília x Criciúma e Mirassol x Red Bull Bragantino – é provável que essas duas partidas sejam disputadas em outros estados.

Inicialmente, não havia ficado claro aos clubes se as restrições a jogos se estendem, também, às atividades dos elencos nos centros de treinamento. Mas o Governo do Estado de São Paulo respondeu na noite desta quinta-feira:

- O Governo do Estado de São Paulo informa que treinos profissionais estão liberados durante fase emergencial.

A CBF já informou que jogos da Copa do Brasil que não possam ser organizados em São Paulo devem ser realizados em outro Estado. Algo semelhante ao que diz a Conmebol sobre partidas da Copa Libertadores ou da Copa Sul-Americana que eventualmente não possam ser disputadas por proibições governamentais.

São Paulo vive o momento mais crítico da pandemia, com recordes nos números diários de novos casos e mortes. Segundo dados do governo, foram registrados 440 óbitos nesta quinta-feira. A ocupação de leitos de UTI está em 86,7% no estado.

O duelo entre Palmeiras x São Caetano, nesta quinta-feira à noite, válido pela primeira rodada do Paulista, e os confrontos da quarta rodada, marcados para sábado e domingo, estão mantidos.

Procurados, os clubes disseram que a posição deles está representada na nota oficial divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Veja abaixo:

"Após o anúncio do Governo do Estado de São Paulo, que determinou a Fase Emergencial do Plano São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1 se reuniram virtualmente nesta quinta-feira. Deste encontro, a FPF e os clubes se manifestam publicamente:

- A FPF e os clubes lamentam o gravíssimo nível que a pandemia de COVID-19 atingiu em São Paulo e no Brasil, com o alarmante aumento do número de casos e, principalmente, de mortes que estamos presenciando;

- Lembramos que há um ano o futebol de São Paulo, de forma consciente, paralisou suas atividades antes mesmo do início do período de quarentena imposto pelo Governo do Estado de São Paulo. Desde então, a FPF e os clubes têm seguido todas as recomendações científicas e médicas, prezando pela saúde de todos, utilizando, inclusive, o esporte como plataforma de educação e orientação aos torcedores com informações referentes à prevenção e combate à COVID-19;

- A FPF e os clubes reiteram que o rigoroso Protocolo de Saúde da competição, aprovado e elogiado pelo Ministério Público e pelo Centro de Contingência do Coronavírus, oferece aos profissionais do futebol e a todos os funcionários dos clubes um nível de controle não encontrado em qualquer outra atividade econômica, com testagens seriadas e acompanhamento médico diário. Desde o reinício dos jogos no ano passado, foram mais de 35 mil testes realizados por árbitros, atletas, profissionais e funcionários dos clubes de São Paulo;

- O Governo do Estado de São Paulo convidou a FPF e o Ministério Público Estadual para uma reunião às 9h de segunda-feira, na qual será discutido o calendário de jogos a fim de que, juntos, encontremos uma solução viável para adaptar as próximas rodadas da competição. Após este encontro, no mesmo dia, às 15h, FPF e clubes se reunirão para definir o agendamento dos jogos;

Por fim, FPF e clubes afirmam publicamente que o Campeonato Paulista seguirá seu curso de rodadas conforme previsto, as datas passarão eventualmente pelos ajustes necessários e a competição será concluída na mesma data prevista, 23 de maio."

Globo Esporte