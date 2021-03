Federer perde match point e toma virada de Basilashvili; Rublev vai à semi de Doha sem precisar jogar

Depois de vencer em seu retorno ao Circuito Mundial de tênis, Roger Federer foi eliminado do ATP 250 de Doha. Nesta quinta-feira, o número 6 do mundo chegou a ter um match point, mas não conseguiu fechar o jogo e tomou uma virada diante do georgiano Nikoloz Basilashvili nas quartas de final - parciais de 3/6, 6/1 e 7/5. O número 42 do mundo avançou às semifinais, assim como o russo Andrey Rublev. Defendendo o título no Catar, o número 8 do mundo ainda não precisou entrar em quadra, vencendo duas partidas por desistências dos adversários.

- Estou muito feliz de o Federer ter voltado a jogar. Ele sempre foi meu ídolo, o melhor jogador de todos os tempos na minha opinião. Vencer o Federer é um sonho se tornando realidade para mim. Estou muito feliz - disse Basilashvili.

Foi o segundo confronto entre Federer e Basilashvili e a primeira vitória do georgiano. Ele agora encara na semifinal o americano Taylor Fritz, que passou pelo canadense Denis Shapovalov.

Roger Federer, por sua vez, mostrou que ainda está longe do ritmo ideal. Depois de 13 meses afastado se recuperando de duas cirurgias no joelho direito, o tenista de 39 anos ainda apresenta dificuldades na devolução dos saques. O ATP 250 de Doha, porém, é apenas seu primeiro passo. Maior campeão de Grand Slam da história empatado com Rafael Nadal, o suíço mira o 21º título da carreira em um dos quatro grandes torneios do tênis. A grande meta é estar pronto para o Grand Slam de Wimbledon, no final de julho, em Londres. A grama inglesa é um território confortável para o suíço, que já levou o troféu para casa oito vezes, sendo, disparado, o maior vencedor de Wimbledon.

O jogo

Basilashvili pressionou Federer e teve um break point logo no primeiro game, mas o suíço salvou. Os primeiros games foram muito equilibrados, e o número 6 do mundo conseguiu uma quebra no quarto game. Basilashvili tentou dar o troco logo no game seguinte, mas Federer salvou dois break points e confirmou o serviço. O suíço não deu mais chances de quebra e levou o primeiro set: 6/3.

O georgiano desequilibrou o duelo no segundo set. Ele conseguiu uma quebra no segundo game para abrir vantagem. Federer tentou responder na sequência e conseguiu um triplo break point, mas Basilashvili fez cinco pontos seguidos para evitar a quebra e confirmar o serviço. Ele ainda venceu mais um game no saque do suíço para fechar a parcial em 6/1.

Federer voltou a igualar o jogo no terceiro set. Os dois tenistas foram confirmando seus serviços até o sétimo game. Foi quando o suíço teve de salvar dois break points para evitar uma quebra. Aí no décimo game foi a vez de Federer ficar perto da quebra. Ele teve um match point, mas Basilashvili conseguiu salvar e confirmar o serviço (5/5). Aí o georgiano cresceu e quebrou Federer no 11º game. Sacado para o jogo, Basilashvili teve um triplo match point. Federer ainda salvou duas bolas, mas o georgiano selou a vitória na terceira chance: 7/5.

Rublev avança sem jogar

Número 8 do mundo, Andrey Rublev não está tendo qualquer dificuldade para defender seu título no ATP 250 de Doha. O russo não precisou jogar sequer uma partida para ir às semifinais no Catar. Cabeça de chave número 3, ele já iniciou o torneio nas oitavas de final, mas avançou depois da desistência do francês Richard Gasquet. Nesta quinta-feira, Rublev novamente contou com uma desistência para seguir no torneio. Desta vez o húngaro Márton Fucsovics que não teve condições de jogar as quartas de final.

Na semifinal, Rublev vai encarar o vencedor do duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o espanhol Roberto Bautista Agut.

