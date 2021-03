Ferrari apresenta novo carro com detalhe em verde para reagir após pior temporada em 40 anos

A pintura da nova Ferrari continua vermelha como de costume. Mas chamou a atenção dos fãs no lançamento do carro, nesta quarta-feira, a logomarca do principal patrocinador do time (a Philip Morris, pelo slogan Winnow) pintada em verde, algo absolutamente incomum na equipe.

As fotos do carro vazaram na internet pouco antes do lançamento virtual, e alguns fanáticos torcedores do time não curtiram. Fato é que o modelo SF21 terá a missão de fazer a Ferrari se recuperar do sexto lugar no Mundial de Construtores do ano passado, pior resultado em 40 anos. Os pilotos serão Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A grande aposta da Ferrari é um motor bastante revisado. Depois que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) fez um acordo com o time para deixar sua unidade sob novos parâmetros após acusações de violação das regras em 2019, a escuderia de Maranello sofreu com falta de potência, além de um carro que tinha sérios problemas de arrasto aerodinâmico nas retas.

Paralelamente à unidade de potência, a Ferrari também promoveu revisões aerodinâmicas no carro. Por regulamento devido ao corte de custos pela pandemia de Covid-19 e o novo teto de gastos, os chassis de 2021 serão os mesmos do ano passado, mas com alterações em partes do conjunto como assoalho. As asas também sofreram modificações.

A dupla de pilotos da Ferrari chega com missões distintas em 2021. Em sua terceira temporada pelo time, o monegasco Charles Leclerc passa a ser o primeiro piloto do time. Ele terá ao seu lado o espanhol Carlos Sainz Jr., que deixou a McLaren para substituir o tetracampeão Sebastian Vettel, de mudança para a Aston Martin após não ter seu contrato renovado. Será a dupla de pilotos mais jovem da Ferrari desde o fim de 1991, quando Jean Alesi e Gianni Morbidelli disputaram o GP da Austrália.

Com o lançamento da Ferrari, todas as equipes já mostraram as pinturas de seus carros. Apenas a Haas ainda não revelou o novo carro, o que vai acontecer na próxima semana, nos testes de pré-temporada, no Barein. O campeonato começa no mesmo país, dia 28 de março.Datas de lançamento dos carros da F1.

