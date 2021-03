Ferroviária garante placar no primeiro tempo, segura América é campeã da Libertadores Feminina

(Foto: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)



Por Redação Blog do Esporte





A Ferroviária foi valente e bateu o América de Cali, da Colômbia, por 2 a 1, e conquistou pela segunda vez a Taça Libertadores de Futebol Feminino. A partida da final foi disputada em José Amalfitani, em Buenos Aires.

O placar foi construído no primeiro tempo, com a Ferroviária mais em cima das adversárias. O primeiro gol saiu aos seis minutos, com gol de Sochor, após a goleira Tapia aceitar o chute e levar um frango. O empate veio aos 39 minutos, com gol de Catalina Usme, em cobrança de pênalti. A Ferrinha voltou a ficar na frente do placar três minutos depois, com Aline Milene, também cobrando pênalti.

O segundo tempo foi quase todo do América, buscando a igualidade. Assustou com duas bolas no travessão e uma na trave, mas as Guerreiras Grenás seguraram o placar e levaram o título pela segunda vez na história. O primeiro título foi em 2015, quando as meninas de Araraquara derrotaram o Colo-Colo por 3 a 1, em Medellín, na Colômbia.

A técnica da Ferroviária, Lindsay Camila, se tornou a primeira mulher a ganhar a competição como técnica. A treinadora tem 38 anos e possui passagem pelo futebol francês e como auxiliar na seleção brasileira.

Agora o foco é no Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no dia 18 de abril, contra o Palmeiras.