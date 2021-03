Ferroviária vence River Plate pelo placar mínimo e avança na Libertadores feminina

Corinthians goleia e avança também (Foto: Reprodução)



Por Redação Blog do Esporte





Depois de uma classificação com combinação de resultados na fase de grupos, a Ferroviária avança a fase semifinal da Libertadores Feminina ao vencer o River Plate por 1 a 0. Agora a equipe enfrenta a Universidad de Chile por uma vaga na grande decisão.

O jogo teve seus altos e baixos para o clube brasileiro, que foi marcar o gol aos 434 minutos. Sochor bateu faltou na área e Ana Alice completou por detrás da zaga para abrir o placar.

O jogo seguiu equilibrado, mas as meninas de Araraquara conseguiram segurar a vantagem até o final da partida.

Na semifinal, a Ferroviária enfrenta a Universidad de Chile, que eliminou o Santa Fé por 3 a 1. A partida acontece no dia 18 às 18h (horário de Brasília).

A outra semifinal será feita por Corinthians e América de Cali. As colombianas eliminaram o Boca Juniors por 2 a 1, enquanto as alvinegras golearam o Santiago Morning por 7 a 0. Este confronto acontece no dia 17, também às 18h. A Libertadores feminina está acontecendo na Argentina e encerra a temporada 2020 do futebol feminino continental.