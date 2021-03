FGF segue decreto e paralisa Campeonato Goiano por 14 dias

Reunião entre dirigentes da Federação Goiana de Futebol (FGF) e dos clubes participantes do Campeonato Goiano na manhã desta quarta-feira definiu por unanimidade que o Estadual será paralisado por 14 dias, em cumprimento ao decreto que entrou em vigor hoje (17).

O primeiro jogo adiado já tinha sido entre Iporá e Goiás, que se enfrentariam em partida adiada da primeira rodada em Iporá.

Nesta quarta, toda a quinta rodada, que seria disputada no próximo fim de semana, foi adiada para os dias 31 de março e 1º de abril, quando as atividades consideradas não essenciais voltarão a ser permitidas.

5ª rodada do Goianão (novas datas)

31/03 – Goiás x Jaraguá – Serrinha – 21h30

01/04 – Jataiense x Anápolis – Arapucão – 15h30

01/04 – Itumbiara x Atlético-GO – JK – 16h

01/04 – Grêmio Anápolis x Crac – Jonas Duarte – 16h

01/04 – Aparecidense x Iporá – Aníbal Toledo – 16h

01/04 – Goianésia x Vila Nova – Valdeir José de Oliveira 16h

De acordo com o presidente da Aparecidense, Elvis Mendes, o grande ponto agora será encontrar uma alternativa para os treinamentos, já que as partidas serão remarcadas para o fim do mês e para o dia 1º de abril.

- Já vou sentar com nosso departamento de fisiologia para buscar uma alternativa, nem que sejam treinos remotos. Os jogadores não podem ficar parados, pois já teremos jogos daqui a duas semanas. Se eu fosse seguir o decreto municipal (de Aparecida de Goiânia), nós poderíamos treinar. Mas sei que pelo decreto estadual isso não seria permitido – disse Elvis Mendes ao ge.

A tendência é que os clubes busquem as respectivas prefeituras para conseguirem pelo menos a liberação para manterem a rotina de treinos.

Ainda não há uma definição por parte da CBF em relação à Copa do Brasil. Quatro jogos marcados para o Estado de Goiás (Goianésia x CRB / Ypiranga-AP x Santa X Cruz / Jaraguá x Manaus / Porto Velho x Ferroviário) estão suspensos e ainda sem datas definidas.

Globo Esporte