FIA esclarece polêmica em duelo entre Hamilton e Verstappen no Bahrein

O diretor de corridas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Michael Masi, esclareceu a polêmica envolvendo a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória no GP do Bahrein. Na ocasião, apesar de vários pilotos usarem a parte de fora da pista na curva 4, o holandês da RBR foi obrigado a devolver a posição a Hamilton ao ultrapassar o rival da Mercedes pela liderança naquele ponto do circuito.

- No que diz respeito à tolerância dada aos pilotos guiando fora dos limites da pista (na curva 4) durante a corrida: isso foi mencionado muito claramente no briefing (de pilotos), e nas anotações de corrida, afirmando que não seria faríamos monitoramento em uma volta normal - mas sempre será monitorado de acordo com o Regulamento Desportivo quando uma vantagem duradoura não poderia ser obtida. No caso da RBR, dei uma instrução imediata de para que devolvessem a posição, baseado no Regulamento Desportivo. E eles o fizeram. Mas não foi por exceder os limites da pista - foi por ganhar uma vantagem duradoura ao ultrapassar outro carro por fora da pista.- explica Masi.

Muito fãs apontaram nas redes sociais que a Mercedes de Lewis Hamilton acabou abusando mais dos limites do que a maioria dos carros, mas Masi refutou que a tolerância no local tenha sido alterada para beneficiar o piloto durante a corrida.

- Nada mudou durante a corrida. Tínhamos duas pessoas monitorando todos os carros que passavam naquela área a cada volta. Praticamente todos os carros, exceto um, estavam fazendo a coisa certa dentro do que esperávamos. Houve um carro que ocasionalmente acabou passando dos limites, mas não foi uma coisa constante . Portanto, tudo que aconteceu foi bem consistente com tanto as anotações de corrida e com o que foi mencionado e discutido com os pilotos no briefing - afirma.

Após devolver a posição para Hamilton, a três voltas do fim, Verstappen não conseguiu mais ter uma chance concreta de tentar a ultrapassagem sob o britânico, que venceu de forma improvável a primeira corrida da F1 em 2021, após ver a RBR liderar todas as sessões de treinos no Bahrein.

