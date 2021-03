Figueirense protocola pedido de recuperação extrajudicial e corre risco de decretar falência

(Foto: Patrick Floriani/FFC)





O Figueirense entrou com um pedido de recuperação extrajudicial junto à Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas de Florianópolis. A ação ocorre às vésperas do centenário, que será completado em junho.

O documento de 35 páginas, assinado por cinco advogados de duas empresas de advocacia, aponta risco de W.O. em razão da possibilidade de não manter um time ao longo da temporada 2021 e pede a aprovação em caráter de urgência.

– Após meses de rigorosos estudos, readequações, simulações e projeções financeiras, é com certo dissabor que se constata: o Figueirense, instituição centenária de destaque no desporto brasileiro, não possui condições de continuar a sua operação-futebol sem o auxílio de um procedimento que lhe permita renegociar seu endividamento passado de maneira organizada, global e com proteção dos seus ativos – diz um dos trechos do documento.

Outra parte aponta o valor mensal gasto pelo clube, somando o Figueirense FC e a Figueirense Ltda. A primeira tem uma folha de pagamento em torno de R$ 150 mil, enquanto a empresa paga por mês R$ 60 mil, porém, outros R$ 120 mil a título de tributos também entram na conta final. Ainda, destaca que o não aval para a recuperação extrajudicial pode gerar o risco "do desparecimento de uma instituição centenária e pioneira".

Rebaixado à Série C do Brasileiro, o Alvinegro vive sua maior crise na história centenária. O clube acumula R$ 165 milhões em dívidas, dos quais R$ 81 milhões são vinculados ao Figueirense FC e R$ 84 milhões à Figueirense Ltda. A partir de 2017, com a chegada da Elephant (empresa gestora do clube até 2019), a situação se agravou.

Na gestão da Elephant, houve falta de alimentação e transporte para a base, plano de saúde cortado, fornecedores deixando de prestar serviços. Em agosto de 2019, o elenco profissional entrou em greve pelos atrasos salariais e no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Com mais uma promessa não cumprida por parte da diretoria, os jogadores se recusaram a entrar em campo contra o Cuiabá, pela Série B, que foi o vencedor por W.O.

Procurada pela reportagem do ge Santa Catarina, a assessoria de imprensa do Figueirense confirmou a veracidade do pedido de recuperação extrajudicial e disse que "a diretoria se manifestará em momento oportuno".

