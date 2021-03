Filho de Felipe Melo, Linyker deixa base do Palmeiras sem atuar

O lateral direito Linyker, filho do volante Felipe Melo, anunciou a saída do Palmeiras na noite da última quinta-feira, em post nas redes sociais. O jogador de apenas 17 anos deixa a equipe sub-20 sem atuar em nenhuma partida pelo Verdão.

— Venho por meio dessa postagem me despedir da Sociedade Esportiva Palmeiras. Chegou o fim deste ciclo, com isso, expresso minha gratidão por tudo que aprendi com os profissionais com o qual eu trabalhei, mas chegou o momento de seguir em frente — escreveu.

— Mais uma vez agradeço a todos do clube, sentirei saudades! Em breve anunciarei um novo destino — acrescentou Linyker.

Filho do capitão palmeirense, o lateral-direito permaneceu um pouco mais de um ano no Palmeiras. Em 2020, Linyker defendeu o time sub-17, mas também não entrou em campo pelo clube.

Promovido ao sub-20 há pouco mais de um mês, o jovem jogador acaba deixando o clube ainda no início da temporada. Linyker chegou à Academia de Futebol depois de atuar pelo Volta Redonda.

Globo Esporte