Fim da novela: Renato acerta renovação e fica no Grêmio na temporada 2021

Agora está confirmado: Renato fica no Grêmio na temporada 2021. Técnico mais longevo do futebol brasileiro, ele assinou um novo vínculo até o final do ano para seguir no Tricolor pela sexta temporada consecutiva. O anúncio oficial foi feito pelo clube logo após a publicação desta notícia.

O desfecho das negociações para a renovação encerra uma novela sobre a permanência ou não do treinador e permite ao clube acelerar o planejamento para a temporada de 2021, ainda que não tenha concluído a temporada de 2020.

A negociação já estava encaminhada desde a semana anterior ao primeiro jogo contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil, no dia 28, quando o Tricolor foi superado na Arena por 1 a 0. O jogo da volta ocorre neste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, o presidente Romildo Bolzan Jr. e Renato falaram sobre acerto. Os dois estão em Atibaia, no interior paulista, onde o Grêmio está concentrado para a final da Copa do Brasil.

– Essa renovação se dá antes da final da Copa do Brasil exatamente porque acreditamos no projeto que tem que se reciclar, se renovar, e que vai ser renovado. E que vai cada vez ser melhorado, cada vez mais será reforçado. Temos a expectativa de logo em seguida começar outros campeonatos, o ano segue e continuidade do projeto cada vez mais consistente é fundamental – disse Romildo.

– Agradeço ao senhor (presidente), à diretoria do Grêmio, e em especial à nossa torcida. Vamos dar sequência nos nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube e, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris. Se Deus quiser, quem sabe a gente possa aproveitar mais alguns esse ano, é fundamental o trabalho que a gente tem feito com a base, e buscar mais títulos, que é o nosso objetivo – acrescentou Renato.

Neste fim de temporada, o Atlético-MG esteve em negociações com Renato e o tinha o técnico do Grêmio como prioridade após a saída de Jorge Sampaoli. Mas as conversas não evoluíram, e o Galo acertou com Cuca.

Contratado em setembro de 2016, Renato está há mais de quatro anos e meio no cargo e vai manter-se como técnico da elite do futebol brasileiro por mais tempo no comando de uma equipe.

Em sua terceira passagem pelo Grêmio, o ídolo se tornou o técnico com mais jogos na história do clube, ganhou uma estátua na Arena e conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018 e dos estaduais de 2018, 2019 e 2020, além de uma Recopa Gaúcha.

