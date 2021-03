Fim do estado de emergência em Tóquio libera entrada de atletas que estavam barrados

(Foto: Takashi Aoyama/Getty Images)





O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira o fim do estado de emergência na capital Tóquio e em três cidades vizinhas à metrópole (Saitama, Chiba e Kanagawa), mesmo com o país em alerta pelo número de casos associados à Covid-19.

Com a medida, mais de cem atletas e treinadores poderão entrar no território do país após mais de dois meses de impedimento total. O premiê japonês Yoshihide Suga decretou o estado de emergência em janeiro e o estendeu por duas vezes para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

A admissão dos esportistas, porém, não será sem controle. Quem quiser entrar em Tóquio precisará passar por medidas rigorosas de controle, como seguir à risca protocolos de uso de máscara e adoção de distanciamento social, testes frequentes (provavelmente a cada três dias) e quarentena de 14 dias em locais organizados para receber os recém-chegados.

Atletas do futebol - a J-League, o campeonato japonês, está em andamento - e do beisebol, além de competidores olímpicos que querem treinar ou disputar eventos com vistas aos Jogos de Tóquio, programados para ocorrerem de 23 de julho a 8 de agosto, serão os maiores beneficiados.

- Trabalharemos para conter o vírus o mais rapidamente possível e retomar uma vida normal e segura. Permaneceremos alertas para variantes do coronavírus e o objetivo é evitar um rebote de infecções sem baixar a guarda - disse Suga no domingo.

Em algumas regiões do país já há sinais de aumento de casos de Covid-19. Existe preocupação com a circulação de novas variantes do novo coronavírus, entre as quais as das cepas brasileira, britânica e sul-africana.

Na nova realidade sem estado de emergência, bares e restaurantes em Tóquio poderão ficar abertos até as 21h, uma hora a mais de funcionamento em relação ao limite anterior. A presença de público em eventos esportivos e concertos também pode ser aumentada gradualmente, de cinco mil para dez mil espectadores.

Globo Esporte