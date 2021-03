Flamengo oficializa desistência em contratar Rafinha

O Flamengo oficializou, neste sábado, a desistência em contratar Rafinha. Em nota oficial, o clube confirmou que a questão financeira impediu o retorno do lateral-direito (leia o comunicado abaixo).

O ge havia noticiado na sexta-feira a decisão da direção rubro-negra, após o jornalista Mauro Cézar Pereira ter revelado a informação.

- Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra - diz a nota do Flamengo.

Na noite de sexta-feira, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, estiveram na casa do lateral para comunicar a decisão. Sem o acerto, Rafinha seguirá para Londrina para descansar com a família. Ele autorizou seus empresários, Ricardo Scheidt e Lincoln, a ouvirem propostas de outros clubes. Flamengo e Rafinha conversaram sobre o retorno do lateral desde fevereiro, quando ele rescindiu contrato com o Olympiacos.

A nota oficial do Flamengo

Tendo em vista as notícias a respeito das conversas entre o Clube e o jogador Rafinha, o Flamengo esclarece que:

1 - Rafinha, além de um excelente jogador e um dos responsáveis pelas conquistas da inesquecível temporada de 2019 e início de 2020, é daquelas pessoas que todos gostaríamos de ter em nosso grupo de trabalho. Sua saída do elenco, no ano passado, se deu tão somente pela excelente proposta que ele recebeu do exterior;

2 - Quando o jogador resolveu voltar ao Brasil, depois de rescindir seu contrato na Europa, nosso departamento de futebol entrou em conversas com seus empresários, buscando entender o que o jogador pretendia fazer e qual seria uma possível pretensão salarial no caso de uma volta ao Flamengo;

3 - Enquanto se desenrolavam estas negociações, o Flamengo fazia um levantamento interno sobre a disponibilidade financeira para este investimento;

4 - Devido ao agravamento da pandemia e as consequentes indefinições financeiras que isto causou, uma possível contratação do jogador, apesar de ser o desejo de toda a diretoria, se mostrou inviável. Qualquer investimento como este, no momento atual, não estaria condizente com a responsabilidade financeira que sempre baseou o trabalho da atual administração rubro-negra.

Sendo assim, foi com pesar que informamos ao jogador e aos seus representantes que, apesar dos esforços de todos os envolvidos em viabilizar a volta de Rafinha ao Flamengo, não iríamos seguir com as tratativas para se fechar o acordo.

Fica o registro da postura sempre positiva e interessada do jogador. Infelizmente, a pandemia e seus reflexos impediram este esperado retorno.

Saudações rubro-negras.

