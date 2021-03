Fluminense vai à fase de grupos da Libertadores, e Grêmio joga a pré; veja os classificados

O título do Palmeiras na Copa do Brasil determinou o último clube brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores 2021, e também o segundo representante do país no mata-mata preliminar do torneio. Quinto colocado no Brasileirão, o Fluminense jogará a fase de grupos do torneio continental. Já o Grêmio enfrentará o Ayacucho, do Peru, na segunda fase classificatória - o jogo de ida será já nesta quarta-feira, em casa, e a volta está marcada para o dia 16 de março.

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores está marcado para 9 de abril. A etapa com oito chaves de quatro times cada começa em 20 de abril.

Os outros times do país na fase de grupos são Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, os quatro classificados pelo Brasileirão, e o Palmeiras, como atual campeão da Libertadores. Oitavo clube brasileiro a garantir vaga na competição, o Santos entra na segunda fase da pré-Libertadores e vai enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela. O jogo de ida é nesta terça, na Vila Belmiro.

A Argentina tem sete representantes: Defensa y Justicia (campeão da Copa Sul-Americana), Boca Juniors (campeão da Superliga Argentina e da Copa Diego Maradona), River Plate, Racing, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield e San Lorenzo (melhores classificados na sequência). Este último disputará o playoff e pode enfrentar o Santos mais adiante.

À espera de dois uruguaios

Como o Campeonato Uruguaio ainda não terminou, o país não conhece até agora seus dois representas na fase de grupos. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) tinha até 22 de fevereiro para indicar à Conmebol o time que entrará na segunda fase, vaga que ficou com o Montevideo Wanderers.

A AUF ofereceu a vaga ao Rentistas, campeão do Apertura, ao Nacional, campeão do Intermedio, além de Montevideo City Torque e Peñarol, segundo e terceiro colocados na tabela consolidada. No entanto, nenhum deles aceitou, e todos vão seguir na briga pelos dois lugares do país na fase de grupos, que serão conhecidos ao término do Uruguaio, dias antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores. O Montevideo Wanderers aceitou a vaga na pré-Libertadores e vai encarar a Unión Española na segunda fase.

Os grupos serão conhecidos em sorteio no dia 9 de abril, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol. Os potes serão distribuídos de acordo com o ranking Conmebol Libertadores 2021. Os confrontos começam em 20 de abril. Palmeiras e Flamengo devem ser cabeças de chave.

A primeira fase da pré-Libertadores, com três confrontos, terminou esta semana. A Universidad de Quito eliminou o Liverpool, do Uruguai (derrota por 2 a 1 fora e vitória por 3 a 0 em casa), o Caracas superou o Universidad César Vallejo com 0 a 0 em Lima e uma vitória por 2 a 0 em casa, e o Guaraní passou pelo Royal Parí com uma goleada por 4 a 1 na Bolívia e um empate por 1 a 1 no Paraguai.

Veja o atual desenho da Pré-Libertadores:





Fase 1

Liverpool (Uruguai) x Universidad de Quito (Equador)

Universidad César Vallejo (Peru) x Caracas (Venezuela)

Royal Pari (Bolívia) x Guaraní (Paraguai)





Fase 2

Universidad de Quito x Libertad

Grêmio x Ayacucho (PER)

Montevideo Wanderers x Bolívar

Universidad de Chile x San Lorenzo

Santos x Deportivo Lara

Caracas x Junior Barranquilla

Unión Española x Independiente del Valle

Guaraní x Atlético Nacional





Fase 3

Universidad de Quito ou Libertad x Guaraní ou Atlético Nacional

Grêmio ou Ayacucho x Unión Española ou Independiente del Valle

Montevideo Wanderers ou Bolívar x Caracas ou Junior Barranquilla

Universidad de Chile ou San Lorenzo x Santos ou Deportivo Lara





Globo Esporte