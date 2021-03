Fórmula 2 será exibida pela primeira vez na televisão aberta no Brasil

Por Redação Blog do Esporte





A Fórmula 2, categoria que promove pilotos para a Fórmula 1, será exibida pela primeira vez na TV aberta no Brasil. A TV Bandeirantes, agora detentora dos direitos de exibição da categoria, fará a transmissão da corrida 2 da divisão abaixo da F1 no próximo sábado (27) a partir das 13h30, simultâneo com seu canal na TV paga, o BandSports.

O canal inicia no próximo fim de semana seu primeiro ano como emissora oficial da categoria de automobilismo no país. Após problemas em negociação com a Rede Globo, a Liberty Media, atual dona da F1 e F2, negociou os direitos com outra emissora, sendo a Bandeirantes a vencedora da melhor oferta.

O calendário de exibição deste primeiro Grande Prêmio, que será no Bahrein (Sakhir), será dividido da seguinte maneira:

Fórmula 2

Sexta-feira (26/03)

7h – Treino livre Fórmula 2 – BandSports

10h30 – Treino de classificação Fórmula 2 – BandSports

Sábado (27/03)

7h20 – Corrida 1 da Fórmula 2 – BandSports

13h30 – Corrida 2 da Fórmula 2 – Band e BandSports

Domingo (28/03)

7h40 – Corrida 3 da Fórmula 2 - BandSports

Fórmula 1

Sexta-feira (26/03)

8h30 – Treino Livre 1 – BandSports

12h – Treino Livre 2 - BandSports

Sábado (27/03)

9h – Treino Livre 3 – BandSports

12h – Treino classificatório – Band e BandSports

Domingo (28/03)

12h – Corrida – Band

“Importante lembrar que o regulamento esportivo da Fórmula 2 está diferente em 2021: em vez de uma corrida sprint e uma principal, onde há pit-stop obrigatório, serão sempre duas corridas sprint ao sábado e uma principal, com pit-stop, aos domingos. O treino de classificação define o grid para a corrida principal e a primeira sprint, com a segunda prova sprint ainda no esquema de grid invertido para os primeiros dez colocados na prova inicial”, informa o site GrandePremio.com.br.